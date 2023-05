Mês de maio terá três eventos de churrasco em BH

No total, eventos totalizam 30 toneladas de carne (foto: Divulgação/ Festival na Brasa )

O público que é fã de carne está com a agenda movimentada. Neste mês de maio, Belo Horizonte contará com três eventos de churrasco nos próximos sábados.





O primeiro será o Festival na Brasa, no próximo sábado, dia 13 de maio. O evento vai ocupar o Parque de Exposições da Gameleira (Av. Amazonas, 6020, Gameleira, regional Oeste) e tem expectativa de receber 7 mil pessoas ao longo do dia. A entrada é gratuita.

Segundo a organização, serão mais de 15 toneladas de carne vendidas em 35 estações de churrasco com cortes nobres e carnes exóticas, como carne de jacaré e de avestruz em diferentes preparos.





Picanha bovina, ancho e chorizo bovino, fraldão do Uruguai, cordeiro, salmão defumado, porco no rolete e costelão de fogo de chão também serão servidos no local.

André Leão, um dos organizadores, comentou sobre a ideia de criar o evento. "Um dos nossos sócios se confundiu e foi a um festiva gratuito de churros, acreditando ser de churrasco, não do doce. Assim, surgiu a ideia do festival de churrasco com entrada gratuita, algo que notamos como uma demanda", explicou.

O evento terá cortes nobres e carnes exóticas, como a de jacaré (foto: Divulgação/ Na Brasa)





O Festival na Brasa contará com espaço kids, cozinha show, desossa ao vivo e será pet friendly. As atrações musicais são DJ Pablo Catão, Locomotive, Aeroplane, Velotrol, Foo Fighters Cover Brasil, M8, Hard and Heavy e Rock Machine.





No final de semana seguinte, será a vez do Fuegos, que costuma ocupar o Parque da Gameleira com capricho, conforto e comida de qualidade. No dia 20 de maio. o evento deve reunir cerca de 3.500 pessoas e servirá 9 toneladas de carne e 14.000 litros de bebidas. Segundo o curador Marcelo Wanderley, toda a quantidade excedente de comida será doada para instituições de caridade.





Fuegos terá receitas de todasas regiões do Brasil (foto: Divulgação/ Fuegos )





site da plataforma Sympla. O curador conta que o evento está consolidado em BH desde 2017. "Neste ano, teremos algo inédito. Pretendemos contemplar todas as regiões do Brasil e sua gastronomia local, trazendo pratos típicos de vários estados diferentes", disse. A venda dos ingressos para o Fuegos já está no seu terceiro lote e custa R$ 340,00. O valor inclui comida e bebida liberados, das 14h até as 22h, no Parque de Exposição da Gameleira. O ingresso está disponível no

Nesse sentido, as 34 estações que estarão presentes vão contemplar alguns pratos típicos do Norte até o Sul do país, como é o caso do Frito do Vaqueiro!, preparo do chef Edvaldo Caribé, do Pará, e do Galeto Primocanto, do chef Rodrigo Bueno (RS). Outro nome de destaque da programação é Leo Paixão.

O cardápio contempla, ainda, diferentes carnes, desde peixes e frutos do mar até cortes mais nobres como ancho e chorizo. A música será por conta da DJ Ana Jablonsk, Banda Motoca e os Acelerados e Fuegos Rock Band, com convidado especial.





Avenida Itaú, 475 Dom Bosco, regional Noroeste). O i No final do mês, no dia 27, será a vez do Burn Experience, que acontecerá na Casa de Retiros São José (). O i ngresso custa R$ 300,00 e inclui comida e bebida à vontade das 13h até as 20h.





O festival está na sua 10º edição e espera receber 3.000 pessoas. Para isso, conta com 6 toneladas de carne e 5 mil litros de chope.





A experiência gastronômica terá 35 cortes de carnes diferentes. Dentre eles, costela fogo de chão, picanha, hambúrguer, pork ribs, salmão defumado, pernil bovino confitado, massa artesanal, fraldão uruguaio, pernil de cordeiro, boi inteiro, macarrão de comitiva, leitão na cruz, vaca atolada, sobrecoxa defumada, pão de alho e linguiça, ancho, carne no fumeiro e varal de frango.





Além do churrasco, o evento terá sobremesas e estações de confeitaria.





