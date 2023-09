Gero lança cardápio com novos pratos do restaurante de Tiradentes Tragaluz

687

Um sonho!: porco assado crocante, purê de banana caramelada, PANCs e mini vegetais (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

O Tragaluz levou para o Gero quatro pratos, sendo uma entrada, dois pratos principais e uma sobremesa. Os clientes podem montar um menu em três tempos, escolhendo um dos pratos principais, por R$ 390 (as bebidas são cobradas à parte). Esse menu degustação está disponível de segunda a quarta-feira, mediante reserva, no horário do jantar. Também dá para pedir cada um dos pratos separadamente no menu a la carte, de segunda a domingo, no almoço e no jantar.





Goiabada Tragaluz: goiabada cascão prensada na castanha de caju com queijo cremoso e sorvete de goiaba (foto: Victor Schwaner/Divulgação) Para iniciar, a sugestão é a vertical de queijos mineiros e doces de fazenda (R$ 99), incluindo figo, abóbora, laranja, doce de leite e goiabada.





O novo prato principal, criado por Rameh, recebeu o nome de "Um sonho!" (R$ 129). Combina porco assado com purê de banana caramelada, PANCs e mini vegetais. A segunda opção de prato, que já estava no cardápio do Gero, é a tradicional galinha d'angola do Tragaluz, chamado de "Pintada Tragaluz". Reúne galinha d'angola confitada, arroz caldoso com paio e especiarias e brotos da região.



Quando o assunto é sobremesa, nada mudou. afinal, não tem como não servir aos turistas e moradores de BH a "Goiabada Tragaluz", que ganhou fama mundo afora. O prato tem uma goiabada cascão prensada na castanha de caju, frita na manteiga e recheada com queijo cremoso. Ao lado, sorvete artesanal de goiaba, que chega à mesa no formato da fruta.

De Tiradentes para Belo Horizonte. Pratos do Tragaluz, de clássicos a novidades, podem ser saboreados no Gero, do Hotel Fasano, no Bairro Lourdes, a partir desta quinta-feira (14/09). O novo menu reforça o desejo do restaurante italiano de incluir sabores mineiros no seu cardápio.