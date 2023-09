Aplicativo de descontos para produtos perto do vencimento chega a BH

687

Foodtech, sucesso no Rio e São Paulo, chega a Belo Horizonte (foto: Internet/Reprodução)

O aplicativo "Food To Save" anunciou sua chegada a Belo Horizonte. A startup faz a conexão entre estabelecimentos – como lanchonetes, supermercados e padarias – que possuem excedentes de produção e produtos com data de validade perto de vencer e usuários que querem comprar os itens com desconto.

A foodtech funciona da seguinte maneira: o estabelecimento seleciona os itens excedentes para montagem da Sacola Surpresa e disponibiliza para resgate pela plataforma com até 70% de desconto.

O usuário, ao navegar pelo app da startup, deve selecionar a sacola que desejar, tendo opções de sacolas doces, salgadas ou mistas. Os itens não são revelados.

Em seguida, você deve escolher entre retirar a sacola no estabelecimento ou receber em casa, via delivery, podendo ter o custo da entrega.

A "Food to Save" opera, também, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas segundo o cofundador e CEO da "Food To Save", Lucas Infante, o plano é expandir para mais lugares brasileiros, como Curitiba, no Paraná.

Dentre os mais de 2 mil estabelecimentos que fazem parte do aplicativo estão padarias, hortifrutis, cafeterias e pizzarias. Em BH essa oferta ainda está mais restrita, mas o Supermercado Super Nosso saiu na frente, com mais de 10 unidades já cadastradas no aplicativo.

De acordo com a empresa, essa iniciativa já ajudou a salvar mais de mil toneladas de alimentos que seriam descartados, oferecendo esses produtos a preços mais acessíveis e reduzindo impactos ambientais.

IOS. O download do aplicativo é gratuito e está disponível nas lojas on-line de aparelhos Android