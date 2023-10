Venda em Montes Claros fica conhecida pela carne serenada com mandioca

687

A porção da carne serenada com tostone de mandioca e maxixe em conserva serve três pessoas e custa R$ 79 (foto: Fred Oliveira/Divulgação)



Mistura de restaurante, bar, café e empório, a Venda do Fred, em Montes Claros, no Norte de Minas, tem como um dos atrativos do seu cardápio a porção de carne serenada. A iguaria chega à mesa acompanhada pelo tostone de mandioca preparado com manteiga de garrafa. A clientela também tem a opção de levar a carne crua para fazer em casa.

“Temos a carne serenada que preparamos aqui mesmo e que é servida com o tostone de mandioca, um processo que deixa a mandioca mais gostosa”, afirma o dono do espaço, lembrando que o prato tem outro acompanhamento, o maxixe em conserva, também preparado no local.





Segundo Fred Rocha, a carne de sol é um processo antigo do Norte de Minas, que consiste em salgar e colocar o corte no sereno para receber o orvalho à noite (foto: Neto Macedo/divulgação)



A chef de cozinha da Venda do Fred, Juliana Dourado, explica que o tostone consiste em mandioca cozida, prensada e grelhada na manteiga de garrafa. “Com esse processo, a mandioca fica crocante por fora e macia por dentro”, descreve Juliana, que é casada com o dono do empório. “O maxixe é um componente que traz mais frescor para o prato”, completa.

A porção da carne serenada com tostone de mandioca (suficiente para três pessoas) sai a R$ 79. O freguês que optar por levá-la crua para cozinhar em casa paga R$ 70 o quilo, com direito a mais um item: a receita sobre a preparação da delícia gastronômica, elaborada pela chef de cozinha Bernadete Guimarães, também de Montes Claros.





Quem quiser ainda pode comprar um serenador, a fim de realizar todo o processo em casa – desde a carne adquirida no açougue até a chegada do prato à mesa, também com a receita ensinando cada etapa. O serenador, fabricado sob encomenda por um marceneiro da região, sai a R$ 220.

Resgate da tradição

Fred Rocha explica a carne de sol é um processo antigo do Norte de Minas, que consiste na escolha de um corte de carne de bovina que é salgado e colocado no sereno para receber o orvalho à noite. Com o passar do tempo, o processo foi sendo esquecido e agora está sendo recuperado na Venda do Fred.









Leia mais: Como a paixão por churrasco levou mineira a fundar marca com 30 anos



“Muitos chamam a carne serenada de carne de sol. Porém, a nossa carne de sol não toma sol. Coisa de geraizeiro mesmo”, brinca Fred. “Junto com as chefs Bernadete e Juliana, estamos lutando para resgatar e difundir a nossa verdadeira gastronomia. Aqui na venda, aproveitamos o orvalho montes-clarense para dar toda originalidade à nossa carne de sol serenada, trazendo a exclusividade do nosso terroir”, afirma o empresário e palestrante.“Muitos chamam a carne serenada de carne de sol. Porém, a nossa carne de sol não toma sol. Coisa de geraizeiro mesmo”, brinca Fred.

Espaço múltiplo

A Venda do Fred funciona como bar, restaurante, café e empório. “Considero que a venda não é simplesmente um espaço multissetorial, mas um espaço multimomentos. Enquanto alguns clientes tomam cerveja, outros estão tomando chá no mesmo horário e no mesmo ambiente”, afirma Fred Rocha.





A Venda do Fred funciona como bar, restaurante, café e empório (foto: Neto Macedo/Divulgação)



O proprietário destaca que seu empório reúne “todas as delícias do Norte de Minas”, incluindo produtos típicos do cerrado, como a farofa de jatobá, farofa de baru e derivados do pequi (entre eles a castanha, o óleo e o próprio fruto), além de geleias e queijos da região.

Outro atrativo da venda é uma coleção de cachaça artesanal. O espaço conta com mais de 200 marcas de aguardentes, com destaque para os rótulos de Salinas, a “capital da cachaça”. Também conta com uma charcutaria, que prepara e vende embutidos como bacon e presunto.

Volta ao passado

O freguês também encontra um baleiro datado dos anos 1960 e pode ouvir o seu barulhinho ao girá-lo, como nos tempos de criança. Uma curiosidade e ao mesmo uma “inovação”: a cerveja é servida em garrafa térmica (como as de café).

Cortes de qualidade

Para se fazer uma boa carne serenada, Fred Rocha recomenda, primeiramente, escolher cortes da melhor qualidade. Depois, ele explica que é importante dar preferência aos que têm uma boa cobertura de gordura. Afinal de contas, ela é a responsável pelo sabor e pela maciez da carne.



Segundo o dono da Venda do Fred, os cortes mais usados para o preparo típico do Norte de Minas são: lagarto, chã de fora (coxão duro), chã de dentro (coxão mole) e contrafilé.

Serviço

Venda do Fred ( @vendadofred

Rua Deputado Antônio Pimenta, 489, Jardim Sao Luiz - Montes Claros

(38) 99976-7071

Um aspecto que chama atenção no estabelecimento é a decoração com objetos antigos, que levam os frequentadores em uma volta ao passado. Antes da porta de entrada, o cliente dá de cara com um Fusca Preto de 1964. Dentro do estabelecimento, destaca-se, por exemplo, uma cafeteira de 1976 ainda em funcionamento, além de rádios, chapéus e discos de vinil.