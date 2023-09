Rocambole de Lagoa Dourada irá inaugurar unidade em Belo Horizonte

687

O Legítimo Rocambole abrirá unidade na Savassi (foto: Instagram/Reprodução)

O Legítimo Rocambole anunciou nesta semana que as obras do restaurante de BH estão 90% finalizadas. O anúncio da unidade na capital foi feito em junho e animou os belo-horizontinos. “Nossa, que notícia maravilhosa! O melhor rocambole que já comi na vida agora aqui em BH!" disse uma internauta. "Aí sim!!! Eu rodava 200 km só pra buscar o rocambole agora vai ficar bem mais fácil.” comentou outro.

Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, é considerada a Cidade do Rocambole, e muito desse título se deve ao sucesso do restaurante na cidade.

A história do local começou com o casal Miguel Youssef, do Líbano, e sua esposa D. Dolores, lagoense, num bar central em Lagoa Dourada. O estabelecimento comercializava vários petiscos de fabricação própria, inclusive o rocambole.





Com objetivos de melhorar o atendimento e atrair o interesse dos consumidores, o casal experimentou receitas vindas da França. Daí o início do sucesso, com destaque para o rocambole.

O Legítimo Rocambole ganhou notoriedade após a construção da rodovia que liga São João Del Rei a Belo Horizonte, que passa por Lagoa Dourada.

Mantendo a mesma receita e a tradição de mais de 100 anos, o Legítimo Rocambole vem para a capital na região da Savassi. A data de inauguração ainda não foi divulgada pelo estabelecimento. A reportagem entrou em contato com a loja para saber mais detalhes, mas não obteve retorno.

O Legítimo Rocambole BH - Av. do Contorno, 6739 - Savassi

@olegitimorocambole_