Outback lança menu inspirado em pratos brasileiros

Entre os acompanhamentos, a estrela é a adaptação do famoso pão de alho brasileiro em um pão australiano da casa, já conhecido pelos clientes. O vinagrete e a farofa de banana-da-terra, muito presentes no prato dos brasileiros, também são novidade.



Para completar o churrasco com chave de ouro, as batatas douradas com tempero do Outback, que são finalizadas com o novo Sour Cream Ranch, conhecido no Brasil como creme azedo.





O Tropical Trio tem como principal ingrediente a cachaça (foto: Outback/Divulgação)

Exaltando produtos tipicamente brasileiros, a rede lançou o Tropical Trio (R$ 39,90), formado por três drinques. São eles Jabuticaba (cachaça, xarope de jabuticaba, toque de limão e espuma de jabuticaba); Jambu Mule (cachaça de jambu, toque de limão, xarope de maracujá e espuma de gengibre) e Caipirinha Frozen (frozen de cachaça com limão, toque de canela e pimenta caiena, finalizado com raspas de limão).

Por fim, o Outback inovou na sobremesa e trouxe um doce original do Brasil para somar ao clássico Brownie Thunder da casa: o brigadeiro. O Thunder & Brigadeiro Cake (R$ 44,90) combina brigadeiro branco com uma camada de bolo de chocolate, leve toque de canela e pimenta caiena. O prato é finalizado com calda de brigadeiro, dois Thunderdeiros (trufas de brownie recheadas de brigadeiro branco), morango e farofa de Brownie Thunder.





Os lançamentos estão disponíveis nas unidades físicas do Outback de todo o país e por tempo limitado. O Outback Brazilian Barbecue e o Thunder & Brigadeiro Cake também podem ser encontrados no delivery da marca.

Outback no Brasil

A rede de restaurantes Outback Steakhouse é dos Estados Unidos e conquistou o paladar brasileiro com pratos influenciados pela culinária australiana.





O Thunder & Brigadeiro Cake é uma versão inovadora do brownie da casa, agora com brigadeiro (foto: Outback/Divulgação)



Leia também: Outback abre nova casa e pergunta: "Com que roupa eu vou?" Somente em 2022, a rede criou mais de 20 novos produtos no Brasil e segue inovando, agora com um menu que exalta produtos nacionais queridos pelos brasileiros. Atualmente, existem 153 unidades em todo o país e a companhia pretende abrir novos estabelecimentos, com um investimento total de R$ 80 milhões.





Desde sua chegada ao país, em 1997, o Outback oferece produtos inovadores, como o chope servido em canecas congeladas, o pão australiano de cortesia, a costela de porco servida inteira e a Bloomin’ Onion, cebola gigante em formato de flor.







*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino