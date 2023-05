430

A rede está se preparando para inaugurar sua 150ª loja no Brasil. Outback/Divulgação

O Outback Steakhouse, pertencente ao grupo Bloomin Brands Brasil, está se preparando para inaugurar sua 150ª loja no país e já planeja os próximos passos de sua expansão. A empresa pretende investir aproximadamente R$ 80 milhões para abrir 16 novos restaurantes em oito cidades brasileiras ao longo deste ano. Hoje, o Outback possui unidades em 18 estados do Brasil.





As cidades selecionadas para receber as novas unidades do Outback são Caxias do Sul (RS), São Luís (MA), Maringá (PR), Blumenau (SC), João Pessoa (PB), Presidente Prudente (SP), Teresina (PI) e Contagem (MG). Pierre Berenstein, presidente da Bloomin Brands Brasil, afirma que a expectativa é manter a média de crescimento da empresa em 12% ao ano. 'Queremos estar presentes em todo o Brasil', declara o executivo, em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo".





Ele explica que a estratégia de expansão da rede de restaurantes de inspiração australiana inclui também olhar para cidades onde já existem unidades, mas que apresentam potencial para novos empreendimentos. Nos próximos meses, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília devem receber mais unidades do Outback. A rede encerrou 2022 com um aumento de 38% nas vendas em comparação ao ano anterior, embora a Bloomin Brands não revele o valor do faturamento para o período.





'Há ainda muito espaço para crescer nos locais onde já estamos presentes, como as cidades de médio porte no interior de São Paulo, como Ribeirão Preto', ressalta Berenstein. A companhia, que atua no Brasil há 26 anos, precisou desenvolver uma estratégia logística eficiente para garantir o abastecimento de todas as unidades, o que impacta diretamente nos planos de expansão.





Para ampliar a presença no país, a Bloomin Brands organizou sua expansão de maneira a criar uma rede de unidades conectadas, facilitando o transporte de produtos. Isso dificulta a abertura de restaurantes fora dessa rota de negócios. O executivo explica que a projeção de compra de insumos para os restaurantes é feita com cerca de um ano de antecedência, e ter uma presença nacional exige um projeto logístico eficiente.





'Precisamos planejar um ano antes quantos restaurantes teremos para dar a ordem de plantação da cebola, por exemplo. Não é uma cebola comum encontrada no mercado. Tudo é feito com bastante antecedência', destaca Berenstein. O número de lojas a serem instaladas no Brasil é planejado de dois a três anos antes do anúncio.





Além do Outback, a Bloomin Brands Brasil também planeja expandir outras marcas do seu portfólio, como o restaurante de comida italiana Abbraccio e o Aussie Grill, especializado em frango frito e sanduíches. A marca de comida italiana possui atualmente 13 lojas no Brasil, enquanto a operação totalmente digital criada durante a pandemia já conta com dois endereços físicos em São Paulo. Berenstein adianta que, em breve, as marcas secundárias também darão novos passos rumo à ampliação dos negócios.