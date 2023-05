430

O Banco Central, por sua vez, já afirmou que o impacto do caso das Lojas Americanas no setor financeiro foi 'irrelevante' MAURO PIMENTEL A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, responsável por investigar as fraudes nos balanços das Lojas Americanas, já conta com 49 pedidos para convocar pessoas e obter documentos relacionados ao caso. Entre os possíveis convocados, estão os proprietários da empresa, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e representantes das multinacionais KPMG e PwC, que realizavam a auditoria do balanço da companhia. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados, responsável por investigar as fraudes nos balanços das Lojas Americanas, já conta com 49 pedidos para convocar pessoas e obter documentos relacionados ao caso. Entre os possíveis convocados, estão os proprietários da empresa, Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e representantes das multinacionais KPMG e PwC, que realizavam a auditoria do balanço da companhia.





A CPI foi iniciada em 17 de maio, juntamente com outras duas comissões que investigam o MST e o escândalo de manipulação de apostas esportivas. Os requerimentos começarão a ser analisados na sessão deliberativa programada para quarta-feira (31). O presidente da CPI é o deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e o relator é Carlos Chiodini (MDB-SC). A comissão teve origem em um pedido do deputado André Fufuca (PP-MA).

O Banco Central, por sua vez, já afirmou que o impacto do caso das Lojas Americanas no setor financeiro foi 'irrelevante' MAURO PIMENTEL



A recuperação judicial da Lojas Americanas foi decretada em janeiro, após a empresa revelar inconsistências contábeis de mais de R$ 20 bilhões em seu balanço. Os deputados federais Domingos Neto (PSD-CE) e Diego Coronel (PSD-BA) solicitam a convocação de Lemann, Sicupira e Telles para esclarecer o motivo pelo qual dividendos continuaram a ser pagos aos acionistas, mesmo com a situação financeira inadequada da empresa. O trio também é alvo de um requerimento do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA).





Neto e Coronel também querem convocar o ex-presidente das Lojas Americanas, Sergio Rial, na qualidade de investigado, para explicar por que as demonstrações contábeis não refletiam a realidade da empresa e quais medidas foram adotadas para proteger os pequenos fornecedores da companhia. Rial é alvo de um pedido de convocação do deputado Thiago de Joaldo (PP-SE).





Os parlamentares do PSD propõem ouvir a PwC e a KPMG para entender o posicionamento das auditorias independentes em relação às demonstrações contábeis das Lojas Americanas e a responsabilidade pela aprovação dessas informações sem uma adequada reflexão da situação da empresa. Outro requerimento também solicita todos os documentos que respaldaram os pareceres pela adequação das demonstrações contábeis das Lojas Americanas.





O deputado Junior Mano (PL-CE) apresentou um pedido de convocação de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, justificando que a instituição financeira é credora das Lojas Americanas, com uma dívida de R$ 276 milhões. Mano deseja ouvir o petista sobre o total de recursos disponibilizados pela instituição e os presidentes de outros 12 bancos que cobram débitos das Lojas Americanas: ABC Brasil, Banco do Brasil, Banco Votorantim, Basa, Bradesco, BTG, Caixa, Daycoval, Deutsche Bank, Itaú, Safra e Santander.





O Banco Central, por sua vez, já afirmou que o impacto do caso das Lojas Americanas no setor financeiro foi 'irrelevante'. Em maio, o órgão divulgou o Relatório de Estabilidade Financeira, onde consta um teste de estresse específico por conta do caso, e concluiu que o resultado não compromete a solvência do sistema bancário.