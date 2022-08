Outback abre nova casa e pergunta: "Com que roupa eu vou?

A diretora Renata Lamarco explica detalhes da campanha e revela os próximos passos da marca em BH (foto: Carmen Fernandes/Divulgação )



A rede de restaurantes Outback Steakhouse inaugurou recentemente sua quinta unidade na capital mineira, agora no Minas Shopping, e mantém o ritmo para a abertura da sexta unidade em setembro, no Shopping Estação. Depois do atendimento delivery que marcou os anos de isolamento social, a abertura das casas em BH está em sintonia com a nova campanha da marca "Com que roupa eu vou?". A campanha apresenta a transição da dúvida entre ficar em casa e viver um momento de encontro com os amigos. O desfecho mostra que vale a pena se preparar para a ocasião especial, mas o mais importante é estar junto de novo. A marca é gerida pela rede Bloomin' Brands, com sede em Tampa, na Flórida. Sobre a nova campanha e os avanços da rede, que possui 134 restaurantes no Brasil e está presente em 51 cidades, a diretora de Marketing da companhia, Renata Lamarco, fala à Arte Final.

Depois de um longo período de isolamento social, o Outback segue abrindo restaurantes. Como foi atravessar a pandemia e quais os planos a partir daqui?

Renata Lamarco: Seguimos em um momento de forte expansão e com o importante desafio de transformar a ida do cliente aos restaurantes em uma experiência cada vez mais única e cheia de sabor. Em 2020, conseguimos passar pelo momento mais difícil dos últimos tempos, episódio que nos ensinou diversas lições. Com o lockdown, tivemos que ser ágeis em implantar nosso sistema de delivery, que conseguiu levar toda a nossa experiência para o que chamamos de 'Momento Outback Em Casa'. Em 2021, criamos novas frentes de atuação, inclusive com a expansão e consolidação da nova marca Aussie Grill, focada em proteína de frango, com atuação 100% via delivery. Agora em 2022, continuamos em crescimento com nossas 16 aberturas no ano, focando em trazer o cliente para mais perto de nós, literalmente estando onde eles estão e com o divertido gancho "Com Que Roupa?", no qual queremos que as pessoas venham celebrar seus momentos de quebra de rotina conosco, não importando o look mas sim, a vontade de querer estar juntos novamente!





A nova campanha publicitária estimula os encontros presenciais nos restaurantes Outback. Como se deu a ideia?

Renata Lamarco: Nosso objetivo é manter a conexão com os apaixonados pela marca e alcançar novos públicos nas redes sociais, principalmente a Geração Z, muito antenada nas trends de dança. Além disso, a ideia por trás da campanha é simples, mas retrata o que temos de mais importante: memórias dos encontros com amigos, uma saída em família ou até mesmo um encontro romântico; memórias que estão ligadas ao Outback e situações que as pessoas viveram em nossos restaurantes. É isso que queremos transmitir com o novo filme, que queremos construir bons momentos com quem amamos, não importando o look!





Vocês acabaram de inaugurar a quinta unidade em Belo Horizonte e já anunciaram a sexta. Qual a relevância da cidade para a marca?

Renata Lamarco: Belo Horizonte é uma cidade super importante para nós, não à toa que estamos aqui desde 2008. O fato de sermos bem aceitos aqui é absolutamente lisonjeiro visto que o estado de Minas Gerais é muito conhecido e valorizado por sua gastronomia farta e única. Ter um espaço na preferência dos mineiros nos estimula a crescer e a servir sempre melhor. Tanto que, em setembro, abriremos a sexta loja, no Shopping Estação, aproveitando a expansão do Vetor Norte da capital. Realmente nos esforçamos para entender a cidade e suas pessoas, queremos fazer mais histórias de sucesso aqui.

Vocês fizeram uma importante ação social na inauguração da unidade. Como foi esse processo?

Renata Lamarco: Sempre que inauguramos um Outback, o sócio-proprietário do restaurante escolhe uma instituição da região para ser beneficiada. O novo restaurante, localizado no Minas Shopping, doou R$20 mil em gift cards para a instituição Viva Down, que atende pessoas com Síndrome de Down, autismo, microcefalia, X frágil, Síndrome de Rett. Eles poderão comercializar os cartões, a fim de arrecadar fundos para seus projetos. É uma maneira de mostrar nossa gratidão por estar ali, de nos inserir à comunidade e mostrar que viemos para fazer parte. Certamente esse é um dos valores mais fortes da marca.