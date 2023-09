Chopp da Fábrica vai inaugurar nova unidade na Grande BH até outubro

687

Um dos pratos da franquia, o Laricão (R$ 37,40) é um prato feito com arroz, feijão, ovo frito, couve, tomate, salada, steak e batatas fritas (foto: Reprodução/Instagram) A rede Chopp da Fábrica abriu uma unidade no Bairro Anchieta, Região Centro-Sul de BH, em agosto e a previsão é a de que a expansão continue com uma nova na região metropolitana, em Nova Lima, em meados de outubro.









A unidade do Anchieta, aberta em agosto, foi um experimento para a franquia. “Testamos um modelo de atendimento mais aconchegante, regionalizado”, conta Matheus. Com dimensões reduzidas, o espaço manteve o cardápio da matriz e, segundo o diretor, o formato já padronizado dos estabelecimentos era o caminho a seguir para futuras expansões.

Expansão O Chopp da Fábrica foi criado em 1991, no Bairro Santa Efigênia, e a expansão do negócio começou em 2018, quando foi aberta a unidade da Pampulha. Com a expectativa de abrir novos restaurantes, a franquia criou a cozinha central no ano passado, que prepara boa parte dos pratos para serem finalizados no local de pedido. Também existem duas cozinhas exclusivas para pedidos de delivery, uma na Pampulha e outra no Anchieta.









Um dos pratos da franquia, o Laricão (R$ 37,40), é feito com arroz, feijão, ovo frito, couve, tomate, salada, steak e batatas fritas. O brochete de filé à piamontese para uma pessoa (R$ 57,90) é um filé-mignon grelhado, com um mix de cebola, pimenta, tomates, batatas palhas e arroz piamontese. Matheus Brandt também estima que ainda restam mais de 80 vagas para funcionários na unidade de Vila da Serra, que atuem “em todo tipo de função” do mercado de restaurantes, como cozinheiros, garçons, gerente de salão e auxiliar de cozinha. "Temos vagas abertas para todos os setores”, conta o diretor.