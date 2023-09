Festival Viva Brasil terá almoço pré-show feito por chef italiano

687

Um dos pratos na entrada é o carpaccio de filé mignon de sol com boleado de melão orange e folha de capuchinha (foto: Agenda Comunicação Integrada/divulgação) O 1º Festival Viva Brasil vai trazer para BH, neste domingo (24/9), 10 horas de shows e gastronomia. Antes das apresentações, o público vai poder experimentar um almoço comunitário idealizado pelo chef Massimo Battaglini.

Uma das entradas é o carpaccio de filé mignon de sol com boleado de melão orange e folha de capuchinha. Para o almoço, há o tortellini de carne de lata (Porco Moura) com manteiga da Queijaria Santo Antônio e jiló agridoce, entre outros. O cardápio, a um adicional de R$ 350, foi pensado para ser compartilhado com uma mesa central contendo entradas. O chef Massimo conta que a ideia do evento é "um pré show, receber amigos com comida variada, para descomplicar e compartilhar o almoço com até quem não se conhece".

Risole de Milho do Bar Pirex (foto: Divulgação/Viva Brasil/Victor Schwaner) O evento será realizado no Mirante Olhos D’Água, a partir das 13h, e contará com shows de grandes artistas como Maria Bethânia, Jorge Ben Jor, Gilsons & Gilberto Gil, Natiruts & Iza. Durante o festival, o público também encontra na Rua Gastronômica, uma variada seleção com pratos feitos pelos chefs Juliana Duarte, Massimo Battaglini, Marcos Maciel, Thiago Thibau, Caio Soter e Isabela Rochinha, Cristóvão Laruça, Fred Trindade, Inês Chaves, Renata Andrade e Euler Edjar.





Sanduíche Copa Lombo da Cozinha da Oriz (foto: Divulgação/Viva Brasil/Estudio Grampo)



Entre os patrocinadores já anunciados para o festival estão Coca-Cola, Schweppes e Johnnie Walker, além de outros parceiros. O público pode conferir todas as novidades da estreia deste festival pelo Instagram @vivabrasilfestival. Os ingressos de pista e pista premium já estão esgotados, mas ainda há bilhetes para a área Land Spirit Experience (Lounge Open Bar e Frontstage) por R$ 750, com taxa de R$ 90, pelo site do evento.





Cardápio do Almoço Comunitário





Entrada: Gaspacho com acerola e aipo; carpaccio de filé mignon de sol com boleado de melão orange e folha de capuchinha; mini burrata, goiaba, brasílico, pak-choi com mel de jataí e sementes de girassol; ceviche de lagosta com banana, leite de coco caseiro e caju

Almoço: Tortelloni de carne de lata (Porco Moura) com manteiga da Queijaria Santo Antônio (Mantiqueira) e jiló agridoce; canela de angus (Cara Preta) e manteiga de feno; costela (Cara Preta) com roti de chimarrão; queijo meia-cura (Mantiqueira); cuscuz com pinole, cogumelo e passas brancas

Acompanhamentos: Polenta grelhada com milho crioulo; purê de aipim defumado; farofa de pupunha assada e flores; salada verde com rabanete cozido e queijo de cabra

Sobremesa: Rabanada de bolo de mandioca com açúcar de coco, baunilha do Cerrado e sorvete de cajá-manga; frutas tropicais flambadas com tiquira e sorvete de tapioca.





Comidas durante os shows

Bar Pirex, por Caio Soter e Isabela Rochinha





Coraçãozinho com pão de alho e vinagrete – R$ 38

Frango a passarinho com maionese de alho – R$ 36

Risole de milho com creme de requeijão – R$ 28





Capitão Leitão, por Cristóvão Laruça





Bifanas à moda do Porto (sanduíche de pernil) - R$ 34

Linguiça caramelada com farofa de broa - R$ 36

Batatas com pulled pork defumado e creme de gorgonzola - R$ 38

Pastel de belém - R$ 14





Carapreta & A Cozinha do Brasil, por Fred Trindade





Hot Dog 2.0 metido à besta – R$ 29

Pão de brioche de manteiga de garrafa, linguiça artesanal Carapreta, aioli de limão siciliano e aioli de ervas e chimichurri





Cake Design, por Inês Chaves





Brigadeiro gourmet – R$ 15

Palha italiana (160g) – R$ 15

Brownie com castanha do Pará – R$ 15

Pão de mel – R$ 15

Bolo de cenoura com brigadeiro – R$ 15

Bolo de chocolate trufado – R$ 15

Cozinha Santo Antônio, por Juliana Duarte





Boeuf bourguignon – R$ 40

Carne cozida no vinho com cogumelos, acompanhada por fatias de baguete.

Arroz de pato e paio – R$ 40,00

Moqueca de banana com farofa de maracujá – R$ 30,00





Speciali & Eddie Lado B, por Renata Andrade e Euler Edjar

- Pizzas (brotinho) do Speciali: Margherita (R$ 35); linguiça picante e gorgonzola (R$ 40); copa lombo e cogumelos (R$ 40); calabresa (R$ 40);





Paninis feitos com ciabatta de fermentação natural do Eddie Lado B

Vegetariano (R$ 35): mussarela de búfala, tomate confitado e pesto;

Lado B (R$ 40): brie, parma e tomate confitado ;

Prensado cubano (R$ 40): copa lombo, queijo, presunto, mostarda e picles





A Cozinha da Oriz, por Thiago Thibau

Pastrami Fries – R$ 29 (batata frita, pastrami desfiado e queijo)

Sanduíche de porco defumado – R$ 39 (pão brioche, copa lombo defumado, queijo cheddar e salada cremosa de repolho)

Sanduíche de cupim defumado – R$ 39 (pão francês, cupim defumado com molho de tomate e especiarias, e queijo prato)



Outland & Club do Chef, por Massimo Battaglini e Marcos Maciel Batata Frita Outland Cheeseburger Pão de Brioche, Blend Angus Cara Preta 180g e American Cheese. Cheesesalad Pão de Brioche, Blend Angus Cara Preta 180g, American Cheese, Alface Americana, Tomate e Cebola Roxa. Tapioca com Camarão Tapioca Fresca com Camarão VG, Vinagrete e Creme de Dendê.



Bebidas

Welcome drink por Schweppes, Tanqueray e Benerick’s

Vinhos selecionados, cerveja, água, suco e refrigerantes





Serviço

1º Festival Viva Brasil

Data: 24 de setembro (domingo)

Abertura dos portões: 13h

Onde: Mirante Beagá – Olhos D’Água (Belo Horizonte)

Ingressos: www.vivabrasilfestival.com.br

Setores: Pista | Ingressos esgotados

Pista Premium | Ingressos esgotados

Land Spirit Experience | Últimos ingressos

Informações: @vivabrasilfestival



*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa