Vasto: Coco Bambu vai abrir novo restaurante em BH neste ano

O Vasto promete uma experiência de alto padrão e diz que montou um menu diversificado para a estréia em novembro (foto: Divulgação/Grupo Coco Bambu) O Vasto, do grupo Coco Bambu, será inaugurado em novembro no Bairro Anchieta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O estabelecimento é inspirado em restaurantes nova-iorquinos e promete oferecer experiências gastronômicas internacionais.





O menu inclui pratos japoneses, saladas, entradas, frutos do mar e receitas que levam "carnes com cortes de raças britânicas". O estabelecimento também terá uma adega em um bar com estilo americano, com carta de vinhos e drinques.



