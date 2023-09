Supermercado americano vende brigadeiro como prato português e irrita web

687

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma novidade de um supermercado americano. A rede Trader colocou à venda uma caixa de brigadeiros, mas, na embalagem, diz que o produto tem origem portuguesa. O que acabou revoltando os brasileiros, já que o docinho é uma delícia típica daqui.

Após as imagens chegarem aos brasileiros, os internautas foram aos perfis da rede de supermercados, dizendo que era uma “apropriação cultural” e que dizer que o brigadeiro era português era uma ofensa ao Brasil. A confusão foi tanta que a loja veio a público dizer que tudo não passava de um mal entendido.

A embalagem diz que os brigadeiros são doces que "derretem na boca" e são "delícias de Portugal" (foto: Reprodução / Twitter)

Segundo a empresa, os brigadeiros vendidos na Trader Joe’s foram sim feitos em Portugal, mas que reconhece que o docinho tem DNA verde-amarelo. Além disso, a empresa afirmou a popularidade do doce no Brasil e ainda chamou o brigadeiro de “trufa oficial’ do país.

O produto segue nas gôndolas do mercado, com rótulo de edição limitada. A caixa com nove brigadeiros congelados é vendida a $ 3,79, ou R$ 18,62 na cotação atual.

Mesmo com a treta resolvida, os brasileiros seguem revoltados e fazem diversos memes com a situação. “ Ninguém soltou a mão do brigadeiro! É isso!”, elogiou um perfil. “Me pergunto a quem se ocorreu que brigadeiro era uma receita originada em Portugal?”, questionou outro.

Veja também: Americana viraliza por baixa quantidade de banhos durante o ano

Os brasileiros ainda aproveitaram para acirrar ainda mais a “guerra de memes” contra Portugal. “Daqui não se rouba mais nada sem dar os devidos créditos!! E digo mais, lancemos o pastel de Belém (do Pará) só pra retaliação”, sugeriu um perfil. “Primeiro passo importante foi dado, agora só falta o ouro”, brincou outro.

História do brigadeiro

O brigadeiro foi inventado no Brasil pós Segunda Guerra Mundial. Na época, o leite condensado foi considerado uma revolução, já que era muito difícil conseguir (e conservar) o leite fresco. O ingrediente logo caiu no gosto do povo, que passou a usá-lo para preparar doces.

A carioca Heloísa Nabuco de Oliveira decidiu fazer um doce à base de leite condensado e chocolate para alavancar a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes para presidente. Na campanha, ele usava o slogan “Vote no Brigadeiro, que é bonito e solteiro”.

Suas eleitoras resolveram batizar o tal docinho com o nome do candidato. Um grupo de apoiadoras resolveu preparar a delícia para ser vendida em eventos de campanha de Eduardo Gomes. Algumas mulheres que trabalhavam na campanha até distribuíam o doce para eleitores no lugar dos “santinhos”.

Com o tempo, a guloseima foi se popularizando e passou a ser chamada de “docinho do brigadeiro”. Durante os anos 1950, o nome foi encurtado e tornou-se nosso tão querido brigadeiro. Em outros países, o doce é chamado de trufa brasileira.