Doce mais amado do país

Várias formas de uso do brigadeiro: calda, recheio e enrolado (foto: Emerson Mordente/divulgação)







Talvez pouca gente saiba, mas 10 de setembro é comemorado o Dia do Brigadeiro, um dos doces mais populares da nossa terra e que está presente em todos os lares, em diversas receitas, já existe em diversos sabores e é fonte de renda para muita gente.

Pelo que se sabe, o brigadeiro nasceu em São Paulo, em 1946, durante as eleições presidenciais, para arrecadar fundos para a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Era uma combinação de leite condensado, chocolate em pó e manteiga. O político não venceu a disputa, mas a sobremesa criada em sua homenagem se espalhou rapidamente pelo país e ganhou o paladar e o coração de milhares de brasileiros.

Confeiteira Isabela Franco (foto: Divulgação)

A iguaria se tornou uma paixão nacional e uma fonte de renda para centenas de milhares de brasileiras. Por causa da sua versatilidade e por ter caído no agrado geral do gosto popular, o brigadeiro também é visto como uma boa oportunidade de empreendedorismo, já que é um doce que faz parte do nosso dia a dia. Quantas confeiteiras de mão cheia não começaram sua trajetória fazendo o famoso doce em casa, ainda na adolescência, e vendendo para as colegas em sala de aula?

Segundo a confeiteira Isabela Franco, embaixadora da Camponesa, é a composição do brigadeiro que permite que ele seja desenvolvido em diferentes pontos e texturas, gerando uma grande variedade de opções. “A versatilidade do brigadeiro é maravilhosa. Dependendo do ponto que você der a ele, pode enrolar, servir como um creme para recheios, ou até mesmo, se estiver bastante líquido, ser uma calda.”

Nada supera o tradicional sabor do popular brigadeiro (foto: Pixabay)

A profissional diz que a facilidade de empreender com o produto se deve ao baixo custo de investimento, e dá algumas dicas: “Comece a preparar e mostrar o seu produto. Hoje temos as redes sociais, que proporcionam mais facilidade na comunicação e divulgação de trabalhos. Outra dica é que sempre começarmos empreendendo com quem está próximo de nós, fazendo doces para festas menores e fornecendo para nosso círculo social, como amigos, família, vizinhos, colegas de faculdade, e o boca a boca ajuda a espalhar rapidamente o novo negócio’’.





SABORES A criatividade do brasileiro elevou o famoso aniversariante ao patamar de doce gourmet, agregando sabores diversificados. Há alguns anos, surgiram lojas especializadas no quitute, onde é possível encontrar brigadeiros de doce de leite, churros, branco, de coco, pistache, chocolate amargo, de limão, morango, banana com canela, Nutela, café, Ovomaltine, caipirinha, brulée, leite Ninho, paçoca, pé de moleque, capuccino, rum, uísque, e por aí vai. O difícil é escolher qual é o melhor.





BRIGADEIRO PERFEITO Em conjunto com a Camponesa, Isabela Franco preparou algumas dicas para todos prepararem o brigadeiro perfeito: aquele que dura mais tempo, é mais cremoso e não cristaliza. “O ponto e a consistência são essenciais, é preciso muita atenção e a dica é fazê-lo em fogo mais baixo, assim ele vai durar mais tempo, mantendo sabor e textura. É fundamental que os ingredientes sejam de boa qualidade. Utilizar alguma gordura na mistura também inibe o processo de cristalização como, por exemplo, o creme de leite, que faz com que a mistura fique um pouco mais líquida, mas a partir do momento em que ele for cozinhando, a gordura fica no doce e evita a cristalização”, conta a confei- teira.

Outra dica é enrolar o brigadeiro quando for servir, deixando a massa do brigadeiro repousando na geladeira. Isso também retarda o processo da cristalização, porque não resseca a superfície. “Outra dica é não deixar o doce apurar demais, para não endurecer a massa. Dessa forma, o brigadeiro fica mais cremoso e menos doce”, completa.