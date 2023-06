General Charles Brown Jr. pode ser chefe do Estado-Maior e Brasil faz memes

436

Um dos memes mais compartilhados colocou o rosto do cantor Chorão no corpo do general (foto: Reprodução / Twitter)

A possível nomeação do general Charles Brown Jr. como chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, um dos cargos militares mais importantes do país, virou meme aqui no Brasil. Isso porque o nome do general lembra a famosa banda de rock brasileira Charlie Brown Jr. Desde a notícia da possível nomeação, no domingo (4/6), as redes sociais foram tomadas por memes brasileiros que relembram o cantor Chorão.

Boa parte das notícias relembra trechos de grandes sucessos da banda . Frases como 'dias de luta e de glória', 'anos e anos da correria faz leva e traz', 'nem sempre calmo, mas nunca preocupado' e 'Para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião' inundaram as repostas de portais de notícias americanos, como o

Além de matar a saudade de Chorão, que morreu em 2013, a notícia provocou diversas risadas entre os brasileiros. Veja alguns comentários:

General Charlie Brown Jr.

Dias de luta dias de glória https://t.co/u0tNs0ww6u %u2014 b o r t e (@bortbruno) June 6, 2023

como assim o charlie brown junior é um general do exército americano %u2014 Zanfa (@Zanfa) June 7, 2023

General Choris pra Ucrânia:

"Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra" pic.twitter.com/ehTtcc03AS %u2014 Carros Lindos VÊ MEU FIXADO (Taylor's Version) (@CarrosLindosF1) June 6, 2023

USA: a

Syria, Libya and Afghanistan: pic.twitter.com/sCKj7cCdbx %u2014 i'm still not a cat (@gbrodrigues_rj) June 5, 2023

Se não eu quem vai parar o Zelensky e o Putin?



GUERRAAAAAAAAAAA! %uD83D%uDEF9 pic.twitter.com/MbJ6VnybUU %u2014 judz (@nietzsche4speed) June 6, 2023

Nomeação

Se a nomeação de Charles Brown Jr for confirmada pelo presidente Joe Biden, será um marco para as minorias nos EUA, já que, pela primeira vez, os dois cargos mais altos da hierarquia militar americana estarão ocupados por homens negros.

A nomeação de Charles Brown Jr. deve ser anunciada em breve pelo presidente Joe Biden. Atualmente, o militar atua como chefe do Estado-Maior da Força Aérea.