Criadores do Charlie Brown Jr. fazem show em BH, lembrando 30 anos da banda

Charlie Brown Jr. perdeu Chorão e Champignon, mas continua no palco (foto: Reprodução)



Difícil encontrar quem não conhece um dos sucessos da banda Charlie Brown Jr., seja "Proibida pra mim, "Zoio de lula" ou "Céu azul".









O show marca não só o aniversário da banda, mas também os 25 anos do primeiro lançamento do grupo – “Transpiração contínua e prolongada”. Além disso, essa é a primeira vez que os integrantes se unem depois da morte do líder Chorão, há nove anos. Em parceria com Chorão, Marcão Britto e Thiago Castanho compuseram “Rubão”, “Só os loucos sabem” e “Papo reto”.

Em 2013, poucos meses depois de Chorão, a banda perdeu o baixista Champignon,







A festa na Serraria Souza Pinto (Avenida Assis Chateaubriand, 889 – Centro) será realizada das 14h à meia-noite. Ingressos a partir de R$ 60 (meia). Informações: (31) 98263-4644 ou www.produtoracriar.com.br.