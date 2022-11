BH: festival Vem pro Maletta une cultura e gastronomia em prédio histórico

Festival promete movimentar prédio ícone da Boemia Belo-Horizontina (foto: Divulgação/Sebrae Minas)

Unir arte, música e gastronomia é o que move o Edifício Maletta, um dos mais endereços comerciais mais boêmios do centro de Belo Horizonte, com mais de 65 anos de história. Essa união está sendo celebrada durante o primeiro festival "Vem pro Maletta: comida, diversidade e arte", realizado pelo Sebrae Minas. O evento teve início na noite de quinta-feira (3/11) e segue até o dia 19 de novembro, com uma programação diversificada que inclui saraus, leituras de cordel, oficinas de artes manuais, desfiles, feiras de livros, vinis e muita comida.









“O festival é uma iniciativa de promoção e de comercialização muito interessante para os negócios. Um dos objetivos do projeto é valorizar a cultura e história do local, e percebemos que a diversidade do Maletta vai além da gastronomia. Por isso incluímos diversidade e arte”, explica o analista do Sebrae e organizador do evento, Renato Lana.





Assim, os pratos especiais que estarão nos bares e restaurantes do edifício também seguem essa lógica da diversidade local. Elaborados pelas casas gastronômicas, que contaram com o auxílio da chef Carol Fadel, os preparos homenageiam figuras importantes do prédio como, por exemplo, o seu Olympio, garçom que trabalhou no Maletta por 40 anos. Outra homenageada é a sambista alagoana Dona Jandira, moradora do local há 18 anos.

"Maletta é minha vida"

Simpática e adorável, Dona Jandira é a típica moradora querida por todos. Sua história com o local rendeu a ela dois pratos em dois estabelecimentos diferentes: o “A preferida da Dona Jandira” é um rocambole de barriga de porco atolado no purê de mandioca amarela e vinagrete, servido no Arcangelo. Outro petisco que reúne almôndegas ao pomodoro com parmesão, servidas no Garden Chopp Bar, também servem de celebração em prol da sambista.





“Dona Jandira é um ícone, uma mestra do samba, nada mais justo que homenageá-la com um prato. Ela tem uma representatividade sensacional dentro da boemia”, afirma o sócio do Garden Chopp Bar, Guilherme Oliveira.





A nordestina, que faz 84 anos em dezembro, acredita que o Maletta é um lugar excepcional, tanto pela sua localização e movimentação, quanto pelas pessoas que frequentam o local.





A simpática Dona Jandira é sambista, mora no Edifício Maletta e é uma das homenageadas pelo evento (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press) “Isso aqui é o paraíso, tem tudo que a gente quer, boas amizades. Fico muito feliz em ser homenageada, principalmente porque fui muito bem aceita dentro de Minas Gerais. Espero que as pessoas gostem dos ‘meus pratos’, e venham para o Maletta que a gente faz uma festa animada”, disse Dona Jandira.





Outro estabelecimento que compõe os 13 bares e restaurantes que participam do Festival, o Graffica Gastrobar serve um tempura de tilápia, palitos de legumes grelhados e molho de agrião, em homenagem a Toninho Horta, músico que fez parte do Clube da Esquina. Marilda Ribeiro, que está há 30 anos no Maletta e é dona do estabelecimento, conta que teve um contato próximo com o artista na hora de criar o prato.





A empresária Marilda Ribeiro comanda o Graffica Gastrobar, um dos participantes do festival (foto: Marcos Vieira/EM/D.A. Press) O Graffica funcionava, literalmente, como uma gráfica quando foi aberto, em 1994. No entanto, as crises econômicas e de tecnologia levaram a empresária a transformar o local em um bar temático. “O prédio é minha casa, sou só amor por ele, já morei aqui. Isso pra mim é minha vida, tudo que eu tenho em materiais eu devo ao Maletta, e a relação com as pessoas é muito bacana”, explica Marilda.

Fervilhante retomada

O festival “Vem pro Maletta” ainda promete movimentar o local, tão atingido pela pandemia de COVID-19. Centro cultural e gastronômico, historicamente o prédio atrai um público muito interessado pelas mais diversas artes. Construído em 1957, o edifício sempre foi ponto de encontro de vários artistas, músicos, poetas, jornalistas e apreciadores da boemia mineira.





Para Guilherme Oliveira, o festival é uma das novidades positivas, pois incentiva pessoas a conhecerem o local. “Estamos muito felizes, o Sebrae vem abraçando a causa e dando o valor que o Maletta merece, que é um símbolo de resistência que abrigou artistas, músicos e políticos” afirma.





Guilherme e seu sócio, Paulo Moraes, são atores que sempre frequentaram o prédio depois de espetáculos. Com a pandemia, eles deram uma desacelerada na carreira dos espetáculos e viram a oportunidade de abrir um bar, o Garden Chopp Bar.





“O Maletta voltou a ser frequentado normalmente. Temos a oportunidade agora dele estar sempre cheio, com pessoas visitando. A expectativa do festival é ampliar o público do Maletta e levar novos públicos ao prédio que é super tradicional”, conclui Guilherme.

Confira a programação cultural completa do festival:

3 de novembro

Abertura oficial: be hoppers lindy hop

4 de novembro

12h - exposição

12h às 19h - Feira: 12hs as 19hs

16h às 17h - Roda de Conversa:

19h - Desfile mães pela liberdade. convidada: Penelope Fontana

5 de novembro

19h - Parada: batalha bhvogue fever

6 de novembro

Parada

7 de novembro

16h às 18h - Oficina de crochê. valor: R$ 40,00

8 de novembro

14h às 18h - Oficina de encadernação. valor: R$ 150,00

9 de novembro

14h às 18h - Oficina de encadernação. valor: R$150,00

10 de novembro

18h às 19h – Sarau

11 de novembro

19h - Parada: desfile Cicalt

12 de novembro

10h às 16h - Circuito Maletta e Feira de Brechós

16h - Show de Palko Aberto Santê

17h - Roda de Conversa: saúde e identidade capilar

13 de novembro

17h - Roda de Conversa: saúde e identidade capilar

16 de novembro

17h às 18h - Oficina de customização de roupas. valor: R$10,00

18h às 19h - Sarau

17 de novembro

18h – Lançamento Cordel do Maletta e livro

18 de novembro

18h às 19h – Sarau

19 de novembro

16h - Baile de Vinil: anos 80

*Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Rocha