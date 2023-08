Transformação em salão de beleza gera críticas na web: 'Envelheceu 20 anos'

438

Internautas criticam mudança de visual feita por cabeleireiro (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que está circulando nas redes sociais desde sábado (7/8) está dando o que falar na web, mas não de maneira positiva. A transformação do visual de uma jovem feita pelo cabeleireiro Nell Carmo rendeu várias críticas para o profissional e para a própria cliente. Isso porque, nas imagens, a moça aparece, inicialmente, com os cabelos castanhos em um comprimento médio e, depois da transformação, aparece com os cabelos brancos e um corte chanel.





Nas redes sociais, o resultado da transformação não agradou os internautas. Isso porque a maioria das pessoas achou que o novo visual envelheceu a jovem, tanto pelo tingimento quanto pelo novo formato. No vídeo publicado na conta do Tik Tok do cabeleireiro, ele começa dizendo na legenda: “Você não vai acreditar”, e os internautas não acreditaram mesmo. Nos comentários da publicação, várias pessoas deixaram sua indignação.





A publicação original, feita em meados de maio deste ano, teve quase dois mil comentários, sendo a maioria negativa. “Trabalho sensacional, mas de carinha de 20 foi pra 50. Não combinou com ela”, disse uma mulher. “Menina linda! Trabalho incrível, porém na pessoa errada. O corte e o platinado envelheceram a moça. Ao terminar pareceu o cabelo de uma senhora de 80 anos”, disse outra. “De 20 anos para 60”, comentou uma terceira.









Na época, a cliente, identificada como Victória Pacheco, agradeceu o profissional pelo resultado obtido: “Nossa Nell Carmo eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, pelo seu trabalho maravilhoso e da sua equipe também! Eu ameiiii muito! Obrigada por topar aceitar esse desafio de fazer essa transformação. Vc é um profissional maravilhoso!”. Os comentários negativos foram tantos, que o profissional até se pronunciou sobre o caso.





Embora o vídeo seja antigo, ele viralizou recentemente e deu o que falar mais uma vez. No Twitter, algumas pessoas disseram que se a transformação fosse feita com elas, elas até choraria. Outras disseram que cometeram um crime com a jovem. “Entrou com 25 e saiu com 47 e mãe de uma menina de 20 e um menino de 16”, comentou um perfil. “Foi de Larissa para tia Vera em dois minutos”, comentou outro. “Fez o cabelo da Hebe”, disse mais um.