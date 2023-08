Mascote influenciador: Zé Gotinha cria perfil oficial nas redes sociais

438

Zé Gotinha fez um vídeo para contar que agora está nas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução)

O mascote oficial de vacinação no Brasil, querido por crianças e adultos, está ‘on’ nas redes sociais. Administrado pelo Ministério da Saúde, o perfil oficial do Zé Gotinha busca transmitir informação sobre saúde, imunização e bem-estar por meio de publicações que possuem uma linguagem acessível. O ícone criou os perfis no Instagram, Threads e Tik Tok em julho, mas agora conta com ampla divulgação.









Em parceria com o perfil oficial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o SecomVc, a página do Zé Gotinha publicou um vídeo nessa terça-feira (8/8) anunciando a novidade. Nas imagens, o mascote aparece animado para contar aos internautas seu novo feito. Na legenda, Zé Gotinha conta que o objetivo das páginas é compartilhar informações importantes sobre saúde, além de espalhar conhecimento. Ele ainda cita em quais plataformas pode ser encontrado.





Além da ampla divulgação feita pelo Ministério da Saúde, outras personalidades importantes na transmissão de informações de qualidade também não perderam tempo para divulgar o perfil. A apresentadora Xuxa publicou um vídeo em sua conta do Instagram divulgando a novidade e sugerindo que seus seguidores também seguissem o Zé Gotinha, para acompanhar as informações que ele pretende divulgar.





Leia também: Zé Gotinha vira meme após operação da PF contra Bolsonaro





O médico Drauzio Varella, que divulga informações sobre saúde em suas redes sociais por meio de vídeo há muitos anos, entrou na onda e compartilhou mais uma. Em seus stories no Instagram, ele avisou seus seguidores sobre a nova página do Zé Gotinha e convidou os internautas a se informarem através dela. A Ministra da Saúde Nísia Trindade Lima também usou da rede para exaltar o mascote: em seu feed, a ex-presidente da Fiocruz postou uma foto ao lado de Zé Gotinha.