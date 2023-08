'Sósia' de Piqué viraliza nas redes sociais

Wesley viralizou por se dizer sósia de Piqué e não ser tão semelhante ao jogador (foto: Josep LAGO / AFP e Reprodução / Instagram)

Um sósia de um jogador de futebol causou nas redes sociais. Isso porque um perfil do X, antigo Twitter, descobriu a página de Wesley de Freitas Alves, que se autodenomina sósia do jogador Gerard Piqué. Mas a semelhança, ou melhor, a falta dela, chamou atenção.

Wesley despontou em 2022, após aparecer junto com outros sósias de jogadores, como Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Na época, ele viralizou por ser tão diferente do ex de Shakira e se dizer parecido com o jogador do Barcelona.

Atualmente, ele faz presença em eventos, programas de televisão e até jogos de futebol como o craque espanhol. Além de fazer conteúdo relacionado ao esporte. Apesar do sucesso, o perfil do X, chamado Gabrielinha, não o conhecia. “Descobri o sósia brasileiro do Piqué e estou sem palavras”, publicou.

Em seguida, as fotos viralizaram novamente e renderam comentários divertidos. “O sósia brasileiro do Piqué é o Zoio”, disse um perfil, se referindo ao Youtuber Everson Zoio.

“Poderiam ter especificado qual dos dois é o Piqué, não consegui identificar”, ironizou um comentário. “Nem se fossem gêmeos seriam tão iguais”, brincou outro.

Outros internautas apontaram que a semelhança não é tanta por conta de um detalhe. “O problema do sósia é a barba baixa, se deixar crescer, fica idêntico ao original”, sugeriu, ironicamente, uma pessoa na rede social.

E teve gente que apontou que Wesley se parece mais com outras pessoas. “Mirou no Piqué e acertou no Gabigol de lente com ressaca de Crystal”, descreveu um perfil. “Quase gêmeos, nossa. Tá mais para Bob Esponja esse trakinas aí”, atacou outro.

Veja mais reações:

meio sósia do pique das ideia assim sabe %u2014 dj flopada de insucessos (@djkingdomm) August 8, 2023

Cara esse Sosia do pique é uma das maiores falácias da internet kkkkkk https://t.co/K4i3OsLc4a %u2014 Math Aloise. (@matheusaloise) August 8, 2023

%uD83D%uDEA8VEJA: Sósia brasileiro do Piqué, ex-marido de Shakira, viraliza nas redes. Parecidos? pic.twitter.com/6mtZ8cZ3pF %u2014 CHOQUEI (@choquei) August 8, 2023

Descobri o sósia brasileiro do Piqué e estou sem palavras pic.twitter.com/aG9LAjg9po %u2014 gabrielinha (@gabrielaofycial) August 7, 2023