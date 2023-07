SIGA NO

677

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Era para ser uma celebração pelo fim da Kings League, mas a noite de sábado (29) não foi só de alegrias para Gerard Piqué, 36. O ex-jogador do Barcelona, que criou a competição de futebol de sete, estava no palco de um clube noturno em Madri, na Espanha, para dizer algumas palavras quando precisou lidar com o passado.

Em vídeos publicados por pessoas que estavam no local e que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o público gritando "Shakira! Shakira!". Era uma forma de demonstrar apoio à ex-mulher dele, a cantora colombiana Shakira, 46, que terminou o casamento em meio a notícias de que foi traída por ele.

Visivelmente irritado, Piqué tentou minimizar. "O que que tem?", perguntou várias vezes. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, ele ainda completou dizendo: "Tanto faz, eu sou campeão mundial, e vocês não são ninguém".

Gerard Piqué e a namorada Clara Chía Reprodução/Instagram Ainda segundo os presentes, em outro momento, o ex-jogador ainda precisou ouvir "Waka Waka", gravada pela ex-companheira, porque o colega Iker Casillas, 42, resolveu homenageá-lo pedindo a canção. A música foi um dos hinos da Copa do Mundo de 2010, vencida pela Espanha.

Piqué tentou ignorar a polêmica e, neste domingo (30), publicou em suas redes sociais um vídeo da festa, mas apenas com pessoas gritando seu nome. "Em Madri sempre fui amado", escreveu na legenda.