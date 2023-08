Slide de aula de medicina que mostra mulher nua viraliza na internet

438

A imagem de um slide sobre cicatrização que mostra uma mulher nua está repercutindo nas redes sociais. A apresentação, que causou grande revolta entre internautas, foi feita por um médico identificado como Luiz Carlos Buarque de Gusmão do XXXVII Curso de Emergências Clínico-Cirúrgicas em Maceió (AL), no último sábado (5/8). Na internet, pessoas criticaram o uso indevido da imagem e questionaram a ética do profissional.

Na apresentação, um dos slides mostrava alguns tópicos sobre o tema e, ao fundo, a imagem de uma mulher sem calcinha e sutiã. Um dos participantes do curso fez o registro e compartilhou em suas redes. Logo depois, a imagem já estava circulando na web e causando revolta.





Além de cirurgião, o médico atua como professor de cursos de medicina de Maceió. Alguns alunos e ex-alunos de Luiz comentaram nos posts e disseram que essa não foi a primeira vez que ele usou fotos de mulheres nuas em suas apresentações. Tudo isso fortaleceu o debate acerca da ética do médico como pessoa e, principalmente, enquanto profissional, uma vez que a imagem da mulher nua não tinha nenhuma relação com o conteúdo da aula e causou uma sexualização desnecessária.









As publicações originais, no entanto, saíram do ar. Alguns dos internautas especulam que os alunos devam ter excluído as publicações com medo de possíveis ameaças. “A menina já fechou o Twitter. O cara é metido a ameaçador. Por isso a maioria, principalmente se for de medicina, prefere não falar o nome”, comentou um homem, falando sobre a publicação feita por uma das pessoas que estavam presentes no curso.

DO NADA uma mulher nua em um slide sobre cicatrização exposto por um médico palestrante.

É sempre a mesma merd4: falta de respeito, puro suco de misoginia e machismo.

Mais um IMUNDO expondo o corpo de uma mulher. Enquanto as mulheres sentem asco ao verem um médico colocar um slide com a foto de uma mulher seminua sem contexto algum objetificando o corpo feminino em uma aula pra uma turma de medicina, os homens.... O nome do cirurgião é Luiz Carlos Buarque de Gusmão. Os relatos sobre o modus operandi dele em centro cirúrgico e com alunos são dos piores. E eu realmente gostaria de ler ao menos uma nota do conselho regional de medicina de Alagoas sobre tal situação, no mínimo, indecorosa.







Após a repercussão do caso, a organização do curso se manifestou nas redes sociais. Por meio de uma nota em seu perfil do Instagram, a instituição se desculpou pela situação e disse que estão "comprometidos em procurar os mais experientes profissionais para ministrar as aulas. Estamos comprometidos em não repetir o ocorrido".