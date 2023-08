A cantora portuguesa Carolina Deslandes alfinetou a forrozeira Danieze Santiago por plagiar a música ‘Vai lá’. A pernambucana lançou a música em um CD promocional chamado ‘Romântica para sempre’, com o nome de ‘Frase mais dita’. Após a publicação de Carolina, ela apagou o álbum dos streamings.

Em um vídeo nas redes sociais, a portuguesa aparece ouvindo e dançando a música de Danieze. “Quando descobre que foi plagiada e pensa: 'Que falta de respeito'. Mas a sua veia de forró romântico te faz dançar da mesma forma", escreveu a mulher na imagem.

Na legenda, ela ainda atacou: “AHAHAHA DANIEZE SANTIAGO AMOR, isto no limite é um cover. “Todas as canções são escritas e compostas por mim e falam das minhas experiências pessoais, diz a cantora brasileira.”

Em seguida, Danieze publicou um vídeo se desculpando. “"Saíram duas músicas que são de origem portuguesa, só mudei palavrinhas para encaixar no nosso dialeto. Não fui eu que compus. As músicas não eram para ter subido. Porque aqui a gente grava para ver como vai ficar, não significa que vamos soltar. Eu ia cantar no meu repertório, nos shows (para ver a aceitação). Subir a música foi um erro, que não foi meu, mas vou me responsabilizar por pessoas que prestam serviço para mim", afirmou.

"São músicas de uma cantora de Portugal. Eles ficaram chateados, claro, porque não dei os créditos. Não era o intuito ter subido. Não fui atrás de autorização porque não era meu intuito me apropriar das músicas. Entendem? Rapaz que trabalha comigo achou que fosse uma versão. E como todas as versões que lanço, as letras são minhas, ele achou que foi mais uma. E colocou como compositora. Peço desculpas. Não foi meu intuito chatear ninguém, nem roubar obra intelectual de ninguém", argumentou.

Carolina Deslandes criticou Danieze Santiago por copiar música e não creditá-la como uma das autoras Reprodução / Instagram

Além de ‘Vai lá’, Danieze também lançou ‘Saída de emergência’, de Diogo Piçarra, também sem a autorização. O português comentou o post de Carolina dizendo que passou pelo mesmo.

Depois de se desculpar, a pernambucana divulgou um link para que os fãs ouçam o álbum de forma gratuita. As músicas seguem disponíveis na plataforma Suamusica. ‘Frase mais dita’ continua disponível. O álbum estava também no Spotify, mas foi apagado do streaming.