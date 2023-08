SIGA NO

A cantora Ana Castela participou da transmissão do "Criança Esperança" deste ano e repetiu a entrada com o unicórnio gigante de seus shows. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (7/8).

A cantora participou da transmissão cantando com João Gomes, que apareceu no palco por outro ângulo. Castela, por sua vez, surgiu montada na estátua de unicórnio, que estava pintado de prateado e mexia os membros para simular movimento.

Ana Castela no 'Criança Esperança', da TV Globo, nessa segunda-feira (7/8) Leo Rosario/TV Globo

Apesar de praticado com frequência em seus shows, a manobra da cantora é comparada com os shows de Beyoncé. Na atual turnê, "Renaissance", a artista americana também surge no palco montada em um ser da espécie equina, gigantesco e prateado. A diferença é que ele é um cavalo, não um unicórnio.