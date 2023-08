677

Eliana fez uma participação inédita ao lado de Xuxa e Angélica no Criança Esperança, da Globo Reprodução/Globo Em participação inédita ao lado de Xuxa e Angélica no Criança Esperança, da Globo, Eliana pediu doações também para o Teleton, programa anual produzido pelo SBT em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

"Estamos unidas para pedir a sua doação para o Criança Esperança e também para o Teleton", disse a apresentadora. Eliana é madrinha da campanha e declarou que ocupa essa posição com muita honra.

O Teleton vai ao ar em novembro e, assim como o Criança Esperança, reúne vários artistas para arrecadar recursos em benefício de causas sociais para o público infantil.

Angélica abriu o show das três ex-apresentadoras infantis cantando o clássico "Vou de Táxi". Em seguida foi a vez de Xuxa, que cantou "Ilariê". Eliana entrou logo depois e apresentou um trecho de "Os Dedinhos". Juntas, as três apresentaram "Lua de Cristal".

"A vida toda tentaram nos colocar como inimigas. Não conseguiram. Ao invés de rivalidade, optamos pela amizade e pela irmandade. Irmandade que rima com solidariedade e com sororidade, palavra que significa união entre mulheres", disse Eliana em sua participação.

Nas redes sociais, a apresentadora afirmou que foi uma alegria fazer parte do Criança Esperança e representar a AACD e o Teleton.

"Que noite inesquecível. Obrigada TV Globo e SBT. Acredito nesta união em prol de uma causa maior", disse.

Depois do show, as três sentaram na bancada em que artistas conversam com doadores e também falaram ao telefone ao lado de famosos como Tony Ramos, Gil do Vigor, Jonathan Azevedo, Deborah Secco e Carolina Dieckmann.