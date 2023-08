677

"Por isso uma força me leva a cantar

Por isso essa força estranha

Por isso é que eu canto não posso parar

Por isso essa voz tamanha"



Homenagem a minha madrinha Gal no #CriançaEsperança! Te amo infinito e sempre! %uD83E%uDD0D



Viva Gal Costa, sua voz nunca vai se calar!



Obrigada irmã... pic.twitter.com/aIaxPeIYiE — Preta Gil (@PretaGil) August 8, 2023

Preta Gil participou da transmissão deste ano do "Criança Esperança", na TV Globo, com uma homenagem a Gal Costa. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (7/8).

Afilhada da artista, a cantora subiu ao palco do programa para cantar "Força Estranha", sucesso de 1979 de Gal. Durante a apresentação, Preta Gil foi surpreendida por uma participação de Ivete Sangalo, o que a levou a chorar no palco. As duas encerraram juntas a música no programa.

Além de Sangalo, Preta Gil foi acompanhada por um grupo de cordas no palco do "Criança Esperança".

Preta Gil e Ivete Sangalo no palco do 'Criança Esperança' Reprodução/TV Globo

Gal Costa morreu em novembro do ano passado, em decorrência de um infarto fulminante. Ela tinha 77 anos de idade.