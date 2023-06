Em BH, Preta Gil é ovacionada e fala do câncer: 'Vou me curar'

677

Preta Gil no Festival Sensacional, no Parque Ecológico da Lagoa da Pampulha, em BH, nesta sexta-feira (23/6) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Mesmo enfrentando o tratamento contra um câncer no intestino, Preta Gil reuniu forças para acompanhar o pai, Gilberto Gil, na turnê com a família que deu as honras de abrir o Festival Sensacional, nesta sexta-feira (23/6), no Parque Ecológico, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ovacionada pelo público, a artista demonstrou toda sua força ao cantar “Vá se benzer”, lançada em 2017 e que representa o momento turbulento que enfrenta na vida pessoal, aproveitando para citar sua saúde e até o divórcio.

Logo em seguida, ela passou seu microfone para que algumas pessoas que assistiam ao espetáculo da família Gil também dissessem quem são. Um grupo de indígenas que abriu a noite com uma apresentação contra o marco temporal aproveitou para entregar à artista uma bandeira do Brasil com a frase: “Lute como índígena”, acompanhada de “Marco Temporal Não”, do Comitê Mineiro de Apoio à Causa Indígena (CMACI).

Mesmo com um frio de 15°C na região da Pampulha, o momento de Preta Gil no show esquentou a multidão, que retribuiu ao gritar o nome dela ao fim da apresentação. Enquanto isso, o pai, Gilberto Gil, assistia a tudo emocionado e brincava: “Razões para o pai ficar besta, né? Com uma filha dessa…”.

Preta Gil revelou em janeiro deste ano que foi diagnosticada com adenocarcinoma na porção final do intestino. A cantora, aos 48 anos, foi internada em uma clínica no Rio de Janeiro devido a um desconforto que sentia. Em abril, ela enfrentou um choque séptico durante o tratamento, com sequelas no pulmão, e está em recuperação para retomar o tratamento oncológico.