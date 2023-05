Preta Gil desabafa sobre câncer e traição: 'Não me permito paralisar'

677

A cantora enfrenta um câncer no intestino. (foto: Instagram/Reprodução)

A cantora Preta Gil, que enfrenta um câncer no intestino, compartilhou um desabafo emocionante em suas redes sociais, abordando a traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy. A artista passou alguns dias em São Paulo na companhia de amigos e aproveitou para experimentar atividades inéditas, como andar de quadriciclo no Parque do Ibirapuera e jogar boliche.





Preta expressou sua gratidão pelo apoio da família e amigos, dizendo: “Foi incrível presenciar o empenho de todos em me fazer feliz. Não tem como descrever essa sensação.”









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil %uD83C%uDFA4 (@pretagil)

A cantora também falou sobre a importância de não se deixar abalar pelas dores físicas e emocionais causadas pela traição e pelo tratamento contra o câncer: “Esse amor me impulsiona a seguir em frente, mesmo diante de tantas adversidades. Não posso mais deixar de aproveitar a vida. A angústia da decepção da traição não pode me imobilizar. A cada dia, me reconecto com minha essência e recupero meu sorriso.”





Rodrigo Godoy é acusado de trair Preta Gil com Ingrid Lima, ex-stylist da cantora.