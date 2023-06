Internet comemora fim de radioterapia de Preta Gil

677

Preta Gil venceu mais uma batalha na luta contra o câncer e internautas comemoraram: 'Vencedora' (foto: Reprodução/Redes sociais)

Internautas comemoraram junto de Preta Gil após a cantora realizar sua última sessão de radioterapia. O momento foi registrado e compartilhado em seu perfil do Twitter nesta terça-feira (6/6) com uma mensagem de agradecimento: ‘Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam!’

Última radioterapia!!! Venci mais uma batalha!!!



Quero agradecer por todo amor e energia positiva! Vocês me emocionam! À todos os profissionais da saúde no final do vídeo e os outros que não apareceram também, eu amo vocês! Obrigada por tanto amparo, acolhimento e carinho!... pic.twitter.com/yaEzoMXWVP %u2014 Preta Gil (@PretaGil) June 7, 2023







A publicação contou com vários comentários de fãs e outros seguidores que acompanharam a trajetória da cantora na luta contra um câncer no intestino. Preta anunciou o diagnóstico no início do ano e desde então ela divulga frequentemente a evolução de seu tratamento e recebe mensagens de apoio.

Parabéns pela mulher forte, guerreira que você está sendo! Tenho muito orgulho de você , você merece toda saúde e toda felicidade do mundo preta , te amo muito @PretaGil %uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFD%u2728 https://t.co/L9aPW2Fsgu %u2014 negoitaloo_ (@italoale530) June 7, 2023 Conheci show de Preta no Tim Music em São Luis e nossa, é tão bom. Fiquei triste comigo mesmo por ter demorado tanto tempo para apreciar o trabalho dela. E depois de tudo isso que ela vem passando eu coloquei mta energia positiva para que ela ficasse bem logo. Quero mais shows!%u2764%uFE0F https://t.co/MhtUGchjB6 %u2014 Richard (@hiperbolar) June 7, 2023 Fico tão feliz quando vejo alguém sendo forte fazendo esse tratamento, essa doença tem que acabar ! Preta melhoras e parabéns pela batalha vencida %uD83E%uDEF6%uD83C%uDFFD%uD83D%uDE4F%uD83C%uDFFE https://t.co/1WJutOuJSm %u2014 14/06/1993 = 30 anos vindo ai %uD83E%uDD73 (@CleyManu) June 7, 2023 que mulher foda e guerreira, passou por tudo que passou enfrentando uma doença!!!Eu admiro mto%u2764%uFE0F https://t.co/d9CIdRHrS7 %u2014 nath kess %uD83C%uDF2C (@kessiaffc) June 7, 2023







‘Mais uma etapa vencida. Vamos que vamos!’, tweetou um perfil. ‘Muita saúde para você, que essa guerra você já venceu!’, comemorou outro.









O Padre Reginaldo Manzotti também se manifestou com a notícia e mandou sua mensagem de apoio à cantora: 'Você é uma vencedora, querida Preta. Que Deus continue te fortalecendo e te carregando na palma de Sua mão. Força, foco e fé'.





Ainda nesta terça-feira (6/6), a artista participou do programa Mais Você, liderado pela apresentadora Ana Maria Braga, que também já venceu um câncer no passado. Na edição, ela contou como foi o processo de cura e do tratamento que realizou ao longo desses meses.





Internautas que assistiram ao programa também dedicaram um tempo para mandar mensagens positivas para Preta Gil.