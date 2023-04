Suposta separação de Preta Gil e marido durante o câncer revolta web

Preta Gil e Rodrigo Godoy teriam se separado durante tratamento de câncer da cantora (foto: Reprodução/Instagram)

Uma suposta separação no casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy, após 7 anos juntos, movimentou a web no último fim de semana. Isso porque a cantora está enfrentando um grave problema de saúde com o tratamento de câncer de intestino. Vários internautas se solidarizaram com a artista e criticaram o personal trainer.