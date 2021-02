Post pago de Preta Gil em favor de Karol Conká expõe o negócio das redes

(foto: Reprodução/ Instagram BBB)

Edição que tem como “tema” a cultura do cancelamento, o ''Big Brother Brasil 21'' teve seu clímax na última terça-feira (23/02), quando a rapper curitibana Edição que tem como “tema” a cultura do cancelamento, o ''l 21'' teve seu clímax na última terça-feira (23/02), quando a rapper curitibana Karol Conká , de 35 anos, foi eliminada da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão com 99,17% dos votos.





Pesaram contra a rapper curitibana as várias polêmicas em que se envolveu durante o confinamento, que lhe renderam acusações de cometer tortura psicológica e assédio, por parte do público. A indignação com as atitudes de Karol Conká no “BBB21” motivou campanhas por sua saída, convocadas inclusive por outros artistas , como a cantora Ludmilla e a atriz Deborah Secco, via redes sociais, onde é intenso o debate sobre o programa. Manifestar-se sobre ele é uma forma de se manter “relevante” na discussão.





Mas, na noite da eliminação, uma ação de marketing de uma marca de cerveja - patrocinadora do ''BBB'' acendeu o debate acerca do dilema que as celebridades enfrentam, ao declarar torcida por algum participante do reality.





A campanha consistiu em um post pago, que simulava uma troca de mensagens entre a cantora Preta Gil, a influenciadora digital Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lô, e a ex-BBB Thelma Assis, campeã da edição 2020 do programa.





''Não concordei com as atitudes da Karol no #BBB21. Mas também sempre questionei, a propagação de ódio e cancelamento são o caminho? Espero que ela aprenda com os erros e seja muito feliz. O que vocês acham?'', publicou Preta.





''É sobre isso! Cancelar e gerar ódio é opressão, mesmo você não concordando com ela. Não precisamos ser iguais. Espero que todos nós possamos aprender a ter mais empatia, tolerância e que todos possam aprender com os erros aqui fora'', respondeu Lorrane.





Os posts foram publicados com a hashtag da marca e com o sinalizador '#publi', o que indica uma postagem paga.





No Twitter, a iniciativa foi vista como ''oportunista'' e ''forçada'', uma tentativa de ''comercializar a empatia''.





''Xô ver se eu entendi... Sério que as pessoas estão negociando 'publi' pra ter opinião sobre questões éticas? Estão colocando preço em empatia? Num momento como esse que vivemos. Eu não canso de me chocar. Real. Real. Real'' escreveu a cantora Maria Rita.





Respingos





Apesar de envolver somente Preta Gil, Lorrane Silva e Thelma Assis, a repercussão da campanha respingou em outros famosos, que, após a saída de Karol Conká, publicaram mensagens demonstrando empatia pela cantora, sendo que anteriormente haviam sido críticos contundentes de seu comportamento.





Quando Karol Conká humilhou seguidas vezes o ator Lucas Penteado, de 24, no confinamento, Ludmilla anunciou no Twitter que pretendia organizar um mutirão para eliminar a rapper, assim que ela fosse indicada à berlinda. No dia em que a líder Sarah Andrade mandou Conká ao paredão, a funkeira escreveu: ''TCHAU, QUERIDA''.





Depois do anúncio da saída, contudo, Ludmilla, que atualmente integra o júri de outro programa da Globo, o “The voice +”, publicou em sua conta no Twitter: ''Gente, Karol eliminada com 99,17%, já criticamos o jogo que ela fez lá dentro, brincamos e zoamos, a partir de agora ela precisa seguir a vida dela. Jogo é jogo, entretenimento, vida real é outra história. Que ela assista tudo e use isso em benefício próprio. Sejam humanos!''.





A atriz Deborah Secco seguiu a mesma lógica. ''Quem acha que a gente consegue eliminar a Karol com 100% dá RT!'', escreveu ela, após a formação do paredão no último domingo, 21 de fevereiro.





Depois da eliminação, a atriz assumiu outra postura. ''Karol saiu com recorde de rejeição! Mas, como o (apresentador) Tiago (Leifer) disse, a rejeição foi pelo jogo que ela escolheu fazer. Aqui fora ela merece todo o respeito, ver tudo o que aconteceu com calma e refletir sobre quais passos vai querer dar daqui pra frente.''





Marília Mendonça também seguiu a mesma conduta. ''VAAAAAAAI, BRASIL'', postou, no dia em que o paredão foi formado. Depois da eliminação, ela publicou: ''Acabou o jogo galera... Agora é ser humano... Sei que a gente já falou sobre isso, mas não custa lembrar... Adoro zoar com vocês (sobre o jogo), mas sei que tem gente que confunde as coisas... Não gosta? Não acompanha! Perseguição, não!'', tweetou.





Outros famosos, como Maisa Silva, Neymar, Cleo Pires, Bruno Gagliasso e Anitta, adotaram o mesmo comportamento.





O humorista Marcelo Adnet fez piada com a situação. ''O ódio à Karol Conka é legítimo dentro do jogo, mas deve ser perdoado fora dele! Essa é a mensagem de paz do Biscoito Torcida, dos Grampos Gina e dos Calçados Moleca!'', escreveu ele, que também ironizou a tag #publi ao trocá-la por #pugli.





Ameaças





A estratégia é justificada pelo fato de que as reações às atitudes de Karol Conká tomaram uma proporção maior do que a esperada pela própria produção do programa. Durante sua participação no ''Mais você'', na manhã de quarta-feira (24/2), a rapper comentou que sua família vem sendo ameaçada.





No bate-papo com Ana Maria Braga, Karol se comparou à Carminha, personagem interpretada por Adriana Esteves na novela ''Avenida Brasil''. Há algumas semanas, Boninho, o diretor do ''BBB'', fez um paralelo da rapper com Odete Roitman, personagem interpretada por Beatriz Segall na novela ''Vale tudo''.





Quando foi anunciada como participante do ''BBB21'', a rapper foi vista como uma forte candidata ao prêmio. Caso não conquistasse o R$ 1,5 milhão, ao menos esperava-se que ela saísse mais prestigiada do programa, como ocorreu com Manu Gavassi e Babu Santana, do ''BBB20''.





Logo no início do confinamento, ela fez comentários depreciativos em relação ao sotaque da advogada e maquiadora paraibana Juliette Freire, de 31, o que lhe rendeu uma acusação de xenofobia fora da casa.





Ela também agrediu verbalmente Carla Diaz, de 30, e a acusou injustamente de flertar com o educador físico Arcrebiano, de 29, com quem Karol forçou um relacionamento na casa.





O maior de seus ataques foi direcionado a Lucas Penteado, a quem ela chegou a expulsar da mesa de refeição. ''Quero comer na paz do senhor, entendeu? Não quero que você fale enquanto estou comendo. Me respeita'', disse ela, ao exigir sua saída da mesa.





Entre o anúncio da eliminação e a chegada de Karol Conká ao estúdio do ''BBB'' para o rápido bate-papo com o apresentador Tiago Leifert, a Globo inseriu um longo intervalo comercial, o que fez surgir a teoria de que a emissora teria reservado esse momento para orientá-la sobre o que dizer ao vivo.





A emissora nega e assegura que o bloco publicitário já estava previsto, pois muitos anunciantes se mostraram interessados pelo horário, segundo informações do site UOL.





Assim que chegou ao estúdio, a rapper foi convidada a explicar sua passagem pelo reality. ''Eu me perdi dentro de mim, me senti muito frustrada. Eu nunca imaginei que fosse dar uma surtada. É muito louco. Chegar ali e não conseguir controlar. O sentimento de culpa foi me deixando mais amarga'', afirmou.





Karol aproveitou o espaço para se desculpar por suas atitudes.





Contas verificadas fazem posts fakes no Twitter





Na noite da saída de Karol Conká, uma onda de posts fakes tomou conta do Twitter. Neles, influenciadores digitais com contas verificadas - ou seja, autenticadas pelo próprio site - publicaram mensagens fazendo-se passar por outras pessoas.

Um dos que mais circularam foi um tuíte atribuído a Lucas Penteado, no qual o ator negava a amizade com a rapper. Quem o publicou, no entanto, foi o influenciador Gustavo Rocha, que mudou sua foto de perfil e seu nome para se fazer passar pelo ator.





Diante do engajamento gerado pelo post, Lucas se manifestou: ''Não quero cercear ninguém de brincar e se divertir com entretenimento e memes, inclusive quem muda o nome do perfil no tt (Twitter) e faz a zoeira comigo e essa situação. Mas fiquem ligados que apenas o meu perfil oficial representa os meus posicionamentos. Tmj (Tamo Junto), família! Boa noite''.





Gustavo Rocha respondeu: ''Lucas, não tive a intenção de ofender ninguém e peço perdão pelo ocorrido. Foi uma brincadeira de mau gosto, porque, no fim, as pessoas realmente acharam que era você. Não pensei na hora. Não quero prejudicar ninguém, jamais”.





Responsável por receber os participantes do reality para um café da manhã no dia seguinte à sua eliminação, Ana Maria Braga é sempre um nome bastante comentado nas redes. O público cria teorias sobre a apresentadora não querer entrevistar determinados ex-BBBs, sobretudo quando a rejeição deles é alta.





Um post feito pelo youtuber Caio Pericinoto em nome de Ana Maria viralizou na última terça (23/02). ''Se bater 1000 likes nesse tweet, amanhã eu peço pra Globo colocar a TV Globinho no horário do meu programa!''





Na noite de quarta (24/02), a apresentadora usou sua conta oficial para alertar sobre os tuítes falsos. ''Primeira pergunta: vocês sabem que os tuítes de ontem eram de contas fake, certo? Que eu tava de jejum, que não ia, palavrão e coisa e tal. Usam a foto, o nome até o selo, mas não era eu...''





E acrescentou: ''Há quem diga que vivemos numa era de pós-verdade. É inegável que você já recebeu (e talvez até já acreditou e repassou) fake news...''. (GA)