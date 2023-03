Maria Kodama, viúva do escritor argentino Jorge Luis Borges, era a única herdeira do marido





María Kodama, viúva do escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), morreu neste domingo (26/3), em Buenos Aires, na Argentina, aos 86 anos. Ela tinha câncer.

Kodama era escritora, tradutora, colaboradora e herdeira universal da obra de Borges, considerado um dos poetas, ensaístas e contistas mais importantes do mundo.

Filha de pai japonês e mãe alemã, Kodoma conheceu Borges quando era estudante, aos 16 anos. Eles se casaram em 1986, no Paraguai, dois meses antes de o poeta morrer, também de câncer.

Única herdeira do escritor e titular de seus direitos autorais, Kodoma fundou, em 1988, a Fundação Internacional Jorge Luis Borges e administrou empenhadamente o legado do marido. (Com redação)