Preta Gil volta aos palcos com Família Gil após tratamento de câncer

Preta Gil recebeu aval dos médicos para fazer shows da turnê "Nós a gente", da Família Gil (foto: Barbara Dutra/Divulgacao) Preta Gil, cantora que passa por um tratamento de câncer no intestino, compartilhou em suas redes sociais que recebeu autorização médica para voltar a se apresentar nos palcos. Ela vai participar dos shows da turnê 'Nós a gente', da Família Gil, que começa nesta sexta-feira (16/6) no Rio de Janeiro.









A turnê 'Nós a gente' terá apresentações no Rio de Janeiro nos dias 16, 17 e 18 de junho, seguindo para Belo Horizonte (23/6), São Paulo (25/6) e Salvador (30/6 e 1º/7). Além disso, a Família Gil realizou uma turnê pela Europa, que deu origem à segunda temporada da série "Viajando com os Gil", com estreia prevista para 30 de junho.





Preta Gil revelou em janeiro deste ano que foi diagnosticada com adenocarcinoma na porção final do intestino . A cantora, aos 48 anos, foi internada em uma clínica no Rio de Janeiro devido a um desconforto que sentia. Em abril, ela enfrentou um choque séptico durante o tratamento, com sequelas no pulmão, e está em recuperação para retomar o tratamento oncológico.





No vídeo compartilhado em suas redes sociais, Preta Gil afirmou: "Estou aqui para dizer que estou bem e vou me recuperar. Tenho agora umas três semanas de reabilitação para poder voltar ao meu tratamento oncológico."