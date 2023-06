Preta Gil comenta a turnê pela Europa na qual teve de ser internada

677

Giro dos Gil pela Europa incluiu imprevistos como as internações de Flora, que teve pneumonia, e Preta Gil, mais tarde diagnosticada com câncer (foto: Prime Video/Divulgação)





Há um ano, em coletiva que marcou o lançamento da série "Em casa com os Gil", o patriarca da família, Gilberto Gil, não escondia a alegria de, pela primeira vez, ter a filha Preta Gil incorporada a uma turnê pela Europa.









Viajar cumprindo agenda de shows não é novidade para Gil, filhos e agregados, mas o era para Preta, que nunca havia viajado com a turma toda. Foi dela, inclusive, a ideia de saírem juntos, cantando por aí. "Preta vem se incorporar ao time e acho que ela vai se divertir muito e ficar feliz em conhecer tantos lugares novos na nossa companhia”, afirmou Gil, em um dos trechos daquele bate-papo do ano passado.

Trupe reúne 26 pessoas

Com a experiência de um dos maiores cantores da Música Popular Brasileira e do alto de seus 80 anos, Gil reconheceu que a excursão foi mais complicada, em comparação com as inúmeras viagens que fez pela Europa, ao longo de mais de 40 anos, com roteiros e duração variados. “A logística é mais complicada porque, só da família, eram 26 pessoas”, comenta.





Mas, mostrando que os Gil, em determinados momentos, são tão gente como a gente, a turnê teve momentos fora do script. Preta, aquela que colocou a família unida na viagem, passou por momentos difíceis. Na europa, seu problema de saúde foi diagnosticado como gases ou infecção hospitalar. Mais tarde, no Brasil, descobriu-se que o desconforto era reflexo do câncer de intestino.





Virtualmente, a família Gil voltou a se reunir com a imprensa, na semana passada, para divulgar o lançamento da série “Viajando com os Gil”, que acompanha a turnê “Nós, a gente”.





No bate-papo, Flora Gil, mulher de Gil e sua produtora desde 1981 na turnê de “O luar”, conta que, em duas ou três cidades, Preta não passou bem. Mal-estar que, segundo Flora, só refletia em Preta quando ela dizia estar fraca, com dor de cabeça, digestão ruim. "Ela dava sinais de que alguma coisa não estava boa, mas nem ela sabia exatamente o que era. Ela foi muito forte em disfarçar aquela dor", afirma Flora, que, ao fim da viagem, também foi internada, diagnosticada com pneumonia.

A "cascuda"



"Preta", continua Flora, "foi muito cascuda. Ela poderia ter falado: ‘Gente, desculpa, estou indo embora. Inventei, vim até aqui, mas estou indo embora’. Ela foi até o final e isso é muito para a gente". A produtora acredita que, quando Preta estiver velhinha, ela vai assistir à série e dizer: "Caramba, fui internada em Berlim, e ninguém soube o que eu tinha. O cara disse que eu tinha gases, que era infecção alimentar".





Passados os momentos mais difíceis do tratamento de câncer, Preta não só compareceu à coletiva, como participou do show da família, no Rio de Janeiro, no sábado passado. Para a cantora, quando o público vir a série, perceberá a diversidade de sua família. “Somos seres muito diferentes uns dos outros, mas com muita similaridades. Acho que tem a essência do nosso patriarca em todos nós. O amor que a gente tem pela arte, pela música. O amor que a gente tem um pelo outro”, disse.





Preta define a família como uma tribo em que um cuida do outro. “Isso fica muito evidente na série. A gente está se autoajudando nas dificuldades e exaltando um ao outro”. Disse ainda que, apesar das dificuldades citadas por Flora, quando todos sobem ao palco e veem o amor que têm pelo pai, avô e bisavô, é emocionante.





“Essa turnê é uma homenagem que a gente pode fazer ao nosso pai em vida. E estamos todos ali, de espectadores dele, porque é uma aula você viajar com ele e ver a disciplina, a resiliência e toda a capacidade que ele tem de fazer com que aquilo que é muito difícil se transformar em algo que, na série, parece muito fácil. E para ele é muito fácil.”

Aula com Gil

Para Preta, a série é uma espécie de lição. “Você vê uma aula de um dos maiores artistas deste país. Atravessar tantas décadas sendo tão grande, tão generoso e com essa família que acho que demonstra tudo isso que ele é: esse homem tão brasileiro, tão generoso, tão múltiplo. Então isso tudo está na série e, como diz o Bento, com muita emoção, com algumas brigas, mas isso faz parte. É o que a gente é e estamos passando muita verdade nessa série.”





“VIAJANDO COM OS GIL”

• A segunda temporada da série documental sobre a família do cantor e compositor baiano estreia no próximo dia 30/6, no Prime Video.