Juan Pablo Villalobos estará hoje no teatro da Biblioteca Pública Estadual, na Praça da Liberdade Divulgação

Juan Pablo Villalobos, autor de destaque na cena literária latino-americana, participa do projeto Sempre um Papo desta terça-feira (8/8), às 19h30, no Teatro José Aparecido de Oliveira, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários). O mexicano vai lançar seu mais recente livro, “A invasão do povo do espírito”, em conversa mediada por Afonso Borges. Depois do bate-papo, haverá sessão de autógrafos.