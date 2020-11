Biografia do violonista Baden Powell ganha nova edição

Livro sobre o violonista Baden Powell ganha nova edição (foto: Tasso Marcelo/AE %u2013 9/10/96)

O violão vadio de Baden Powell, livro lançado em 1999, acaba de ser reeditado pela Editora 34. Ele dá destaque às temporadas europeias do violonista e ganha força com a boa documentação apresentada por sua autora, Dominique Dreyfus, jornalista francesa apaixonada por MPB e amiga pessoal de Baden. O violão vadio de Baden Powell, livro lançado em 1999, acaba de serpela Editora 34. Ele dá destaque às temporadas europeias do violonista e ganha força com a boa documentação apresentada por sua autora, Dominique Dreyfus, jornalista francesa apaixonada por MPB e amiga pessoal de Baden.





LEIA MAIS 04:00 - 04/11/2020 Adriana Araújo faz pocket show on-line nesta quarta

04:00 - 04/11/2020 Duda Brack lança clipe com Ney Matogrosso, 'dono' de boate

04:00 - 04/11/2020 Indie Festival começa nesta quarta com 35 filmes de 16 países narração da conversão de Baden ao Centro Evangélico Unido (CEU). “Vendo nessa religião o caminho da paz que estava procurando desesperadamente, converteu-se. E jogou fora tudo o que se referia ao candomblé na casa de Itanhangá, que mandou depois benzer pelo amigo de infância, Maurício...” Um dos pontos curiosos aparece no último capítulo, que abre com ada conversão de Baden ao Centro Evangélico Unido (CEU). “Vendo nessa religião o caminho da paz que estava procurando desesperadamente, converteu-se. E jogou fora tudo o que se referia ao candomblé na casa de Itanhangá, que mandou depois benzer pelo amigo de infância, Maurício...”





Curioso saber que Baden lidou com o catolicismo, a umbanda e o candomblé “sem se envolver profundamente com nenhum deles”, de acordo com a biógrafa.





Os jornalistas e os fãs parecem ter levado suas decisões de conversão espiritual mais a sério do que ele mesmo. O que Baden procurava não era o sentido religioso, mas cultural.





A guinada ao CEU, no entanto, foi levada mais a fundo e fez o artista se aproximar ainda mais de um de seus ídolos, o compositor luterano alemão Johann Sebastian Bach, a ponto de chorar ao visitar a igreja em que Bach se apresentava.





Dominique conta sobre a grata surpresa que teve ao lançar o livro, em outubro de 1999. Contrariando o pessimismo de quem dizia que Baden não iria comparecer, lá estava ele, sorridente e feliz, disposto até a tocar ao lado do filho Philippe.