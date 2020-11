Duda Brack lança clipe com Ney Matogrosso, 'dono' de boate

No novo clipe de Duda Brack, Ney Matogrosso é o dono da boate onde ela se apresenta (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

São promissores os sinais dode Duda Brack na cena depois de seu primeiro álbum, lançado em 2015 com o título É são bem promissores. Após conhecer Ney Matogrosso durante um show do projeto Primavera nos Dentes, organizado para interpretar recriações de músicas do grupo Secos & Molhados, feito com o baterista Charles Gavin, o baixista Pedro Coelho (que participou da peça Cássia Eller – O musical), o guitarrista Paulo Rafael (dos melhores do país, responsável por solos imortais das músicas de Alceu Valença) e o guitarrista Felipe Ventura (da banda Baleia), Duda acaba de lançar oe o clipe da canção Toma essa.