Vovó fica chocada ao ouvir funk pesadão e repercute nas redes sociais

Senhora se assusta com funk pesadão (foto: Reprodução/Instagram)

A blogueira Ana Carolina Abichequer costuma fazer vídeos com sua avó, de 88 anos, e um deles está repercutindo nas redes sociais. Isso porque a criadora de conteúdo gravou o momento em que apresentou à sua avó o funk ‘pesadão’. A reação da senhora ouvindo a música, cheia de palavrões, foi inevitável: ela ficou perplexa com a letra e ainda questionou se era uma pegadinha da neta.





Um perfil do Instagram identificado como “Gifs pra galera de humanas”, que costuma publicar vídeos humorísticos de outros perfis, compartilhou, na última semana, o vídeo de Ana Carolina. Nas imagens, a avó fica assustada e, em determinado momento, ela faz um movimento com as mãos que entrega sua preocupação. Assustada, ela pergunta à neta se a música “é de verdade, ou se é invenção dela”. A criadora de conteúdo ri e confirma que a música existe.





Nos comentários, internautas se divertiram com as expressões da senhora. “Eu tenho 29 anos e tenho essa mesma reação..Imagina ela, sendo da geração que é”, disse uma mulher. “Minha falecida filha (essa loira da foto) já fez isso com minha mãe com essa música mesmo. A reação dela foi nesse nível e ela estava dirigindo, o que ficou bem engraçado. Minha filha amava fazer brincadeiras com a avó. Esse vídeo me deu ótimas lembranças”, compartilhou outra. “É QUE A SENHORA AINDA NÃO CONHECE A PIPOKINHA”, debochou um homem.





Em meio a risos, alguns dos comentários tiveram algumas críticas ao tipo da música. “Eu fiquei com vergonha só de assistir esse vídeo, imagina de mostrar pra uma senhora de classe como essa…”, disse uma mulher. “Vovó, isso não é música. É lixo que tentam enfiar na cabeças das pessoas. Tenho certeza que a senhora Vovó não vai cair nesse golpe porque conhece músicas maravilhosas”, disse outra.