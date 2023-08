Juiz nega pedido para homem calvo usar boné em prédios públicos e privados

438

Homem argumenta que sofre com uma calvície precoce e se sente constrangido e envergonhado quando precisa entrar em algum estabelecimento que exige que ele retire o boné (foto: Getty Images) O 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória (ES) negou autorização para um homem calvo usar boné em prédios públicos do estado do Espírito Santo. A decisão é do juiz Rubens José da Cruz.

No pedido, o homem argumenta que sofre com uma calvície precoce e se sente constrangido e envergonhado quando precisa entrar em algum estabelecimento que exige que ele retire o boné. Ele afirma que a exposição da calvície "lhe causa constrangimento, além do abalo psicológico, lhe causando complexo de inferioridade, além de abalar sua honra".









Ao negar o pedido, o magistrado ressaltou que recusou o pedido por entender que o interesse público deve ser preservado.

"Vale dizer, não é possível permitir ao particular, em detrimento do interesse público, o ingresso e permanência em estabelecimentos públicos e privados usando boné (...), devendo respeitar as regras instituídas, demonstrando que não oferece risco para a coletividade", pontuou.





"O incômodo individual sentido pelo autor não pode ser utilizado para descumprir normas de segurança dos estabelecimentos públicos ou privados", completou.