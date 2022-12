Transplante capilar: calvície atinge mais de 40 milhões de brasileiros

A maior procura por implante capilar ocorre, principalmente, por homens com mais de 35 que em geral são candidatos perfeitos para o procedimento (foto: Russell Clark/Pixabay ) O Brasil tem hoje cerca de 42 milhões de pessoas afetadas pela alopecia, também conhecida como calvície. Um ponto que chama bastante atenção é a quantidade de jovens, entre 20 e 25 anos, que também sofrem com a queda capilar. A estimativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é que essa faixa etária já representa 25% dos brasileiros que sofrem com o problema. Mulheres são 40% dos pacientes, com um crescimento de 10% nos últimos três anos, de acordo com dados do Censo 2022 da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS). Com a preocupação estética aumentando a cada ano, a busca por transplante capilar cresceu e registrou um aumento de 152% em implantes capilares em 10 anos. A evolução dos tratamentos proporciona soluções cada vez mais naturais.





“O implante capilar pode conferir melhor autoestima em pacientes que se submetem ao tratamento e isso reflete em vários aspectos da vida cotidiana, como carreira profissional e relacionamentos amorosos e interpessoais”, comenta. Ele destaca que homens com 50 anos ou mais também engrossam a busca por esse tipo de procedimento. “Nessa faixa etária, o procedimento traz condições bem satisfatórias, porque a área doadora está mais bem definida e conseguimos perceber bem o formato do avanço da calvície”, completa Mauro Speranzini. Esse maior procura ocorre principalmente por homens com mais de 35 que em geral são candidatos perfeitos para o implante capilar. De acordo com Mauro Speranzini, cirurgião capilar e membro da Board of Governors da ISHRS, desde que seja considerada a progressão da calvície ao longo da vida , além da existência de área doadora de fios suficientes, os resultados são animadores.“O implante capilar pode conferir melhor autoestima em pacientes que se submetem ao tratamento e isso reflete em vários aspectos da vida cotidiana, como carreira profissional e relacionamentos amorosos e interpessoais”, comenta. Ele destaca que homens com 50 anos ou mais também engrossam a busca por esse tipo de procedimento. “Nessa faixa etária, o procedimento traz condições bem satisfatórias, porque a área doadora está mais bem definida e conseguimos perceber bem o formato do avanço da calvície”, completa Mauro Speranzini.

Calvície na juventude

O Brasil exporta técnicas de implantes, como duas criadas por Mauro Speranzini, a FUE Evolution e a DNI, publicadas na Revista Fórum Internacional (foto: Arquivo Pessoal)











De acordo com Mauro Speranzini, essa informação é contraditória, porque normalmente, nos pacientes jovens, a calvície, que é progressiva por toda a vida, ainda não está estabilizada. “Um transplante capilar precoce pode significar, ao longo dos anos, um resultado inestético, já que os fios transplantados tendem a não cair, enquanto os demais fios de cabelos nativos daquela área estão fadados à queda, mais cedo ou mais tarde". É comum imaginar que o transplante capilar é uma boa opção para qualquer paciente que sofra com a calvície e que pacientes jovens seriam bons candidatos porque os resultados seriam melhores em estágios iniciais da calvície.Leia também: Conheça uma nova estratégia contra a calvície. De acordo com Mauro Speranzini, essa informação é contraditória, porque normalmente, nos pacientes jovens, a calvície, que é progressiva por toda a vida, ainda não está estabilizada. “Um transplante capilar precoce pode significar, ao longo dos anos, um resultado inestético, já que os fios transplantados tendem a não cair, enquanto os demais fios de cabelos nativos daquela área estão fadados à queda, mais cedo ou mais tarde".

Mulheres são 40% de casos de calvície

Para quem pensa que a calvície atinge apenas aos homens, é importante a informação de que doenças emocionais como o estresse e a ansiedade, além da hereditariedade estão entre as principais causas da calvície feminina.



O problema fisiológico atinge mulheres a partir de 15 anos e tornou-se uma das maiores queixas de pacientes em consultórios dermatológicos e clínicas especializadas - 40% dos pacientes são do sexo feminino - com um crescimento de 10% nos últimos três anos, de acordo com um levantamento da ISHRS.







O médico explica que, geralmente a calvície hereditária se manifesta de forma progressiva, podendo ter início logo após a puberdade, quando os hormônios sexuais começam a ser produzidos.



Já as questões emocionais, são pontuais, desencadeadas por situações específicas. Os casos de implante capilar em mulheres são mais raros. Em geral, a calvície feminina pode ser controlada com tratamentos como a microinfusão de medicamentos na pele (MMP), que é uma técnica que utiliza um equipamento com microagulhas vibratórias que perfuram o couro cabeludo, estimulam a circulação sanguínea e possibilita a injeção de substâncias específicas para estimular o crescimento de novos fios e engrossamento dos fios existentes. Além de medicamentos via oral, complexos vitamínicos e terapia com led.

Evolução do procedimento

A quantidade de pessoas sofrendo com a perda de cabelos, seja por hereditariedade, estresse ou outros motivos fez o número de cirurgias e procedimentos estéticos disparar (foto: Arquivo Pessoal)





Uma década atrás, quem se submetia a algum tipo de cirurgia contra a calvície podia ter os cabelos assemelhados a peruca, milharal ou cabelos de boneca, hoje em dia é possível que ninguém perceba que alguém abandonou pecha de careca em poucas horas de cirurgia.



As novas técnicas criadas por médicos estudiosos do mundo inteiro, elevaram os resultados a patamares melhores do que os naturais e o Brasil também exporta técnicas criadas por profissionais locais. O próprio Mauro Speranzini publicou artigos recentemente, na Revista Fórum Internacional, da International Society of Hair Restoration Surgery, duas dessas técnicas criadas por ele - a técnica FUE Evolution, para retirada de unidades foliculares e a técnica DNI, para a colocação dos fios na área calva.



Entre os principais benefícios das técnicas estão, aumentar a taxa de sucesso na retirada e colocação dos fios em um processo cirúrgico preciso e perfeito que, consequentemente, resulta em maior aproveitamento de unidades foliculares, o que significa que mais cabelo saudável deve nascer e ainda sobrar para possíveis novos procedimentos, em caso de calvície progressiva.