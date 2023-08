Alckmin se encontra com artistas de hip-hop e vira meme: 'MC Chuchu'

440

Encontro de Alckmin com MCs rendeu diversos memes (foto: Cadu Gomes)

Nessa terça-feira (8/8), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), virou meme nas redes sociais. Tudo por conta de uma publicação em que ele aparece ao lado de artistas de hip-hop, durante uma reunião oficial. Em alguns registros, Alckmin usa um boné de aba reta, peça típica do adereço de membros da cultura hip-hop e street dance, o que arrancou diversos comentários divertidos nas redes sociais.

Um perfil denominou o vice-presidente de ‘MC Chuchu’, em referência a “Picolé de Chuchu”, apelido utilizado há anos por críticos do político. Alckmin publicou em seu perfil que “começou o dia em ritmo de hip-hop” e recebeu o ativista e MC Rafael Rafuagi. O artista é fundador do Museu do Hip-hop e autor do livro “Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social”. Na obra, segundo Alckmin, ele aborda a vivência das juventudes periféricas, através da sua própria trajetória.

Comecei o dia em ritmo de hip-hop, recebendo o ativista e MC Rafael Rafuagi, artista reconhecido na cena da música e da literatura, tendo lançado recentemente seu livro "Teoria Prática, a história das juventudes na engenharia social" que aborda a vivência das juventudes... pic.twitter.com/CDirhNYX33 %u2014 Geraldo Alckmin %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@geraldoalckmin) August 8, 2023

"A música é arte e manifestação política, uma forma de expressarmos nossos sentimentos e de sensibilizarmos a sociedade para injustiças que precisam ser corrigidas", disse o PSBista na publicação. Além de Rafael, o encontro contou com outros participantes do movimento, como o coletivo Construção Nacional da Cultura Hip-hop, que Alckmin marcou na postagem.

Quem também estava presente era a jornalista Cláudia Maciel, que faz uma campanha para que o presidente Lula (PT) assine um decreto para reconhecer e fortalecer a cultura hip-hop no país. A expectativa é que isso ocorra na próxima sexta-feira (11/8), quando o movimento completa 50 anos no Brasil.

Mas a maioria dos internautas usou a publicação para ressaltar o quão inusitado foi ver o político com o visual. “Alckmin de aba reta”, comentou um perfil, “Eu vivi pra ver o Alckmin da quebrada”, brincou outro.

Apontando a mudança de partido e a aliança com Lula, um comentário ressaltou que o vice-presidente passou por um “rebranding”, que é quando uma marca passa por um reposicionamento no mercado. “Cria da República”, apontou outro. “Nunca sorriu tanto”, disse um internauta.

“Imagina acordar de um coma de 5 anos e dar de cara com essa foto”, imaginou um usuário do X, antigo Twitter. “Mas como eu vou explicar o Alckmin na minha quebrada?”, questionou outro. “Sente o tucano drama, vai tenta ser feliz”, ironizou um comentário em referência a ‘Negro drama’, dos ‘Racionais’.