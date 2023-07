Alckmin e Zema exportam primeiro lote de lítio de Minas para a China

440

O lítio é extraído pela Sigma Lithium na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG)





"Dia histórico. Porque um dos caminhos para trocar o carbono é o lítio. O que está no smartphone, geradores eólicos, automóveis, veículos elétricos. E Minas Gerais, com sua mineração, trouxe essa boa notícia", declarou Alckmin.





"Esta data é um marco para Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha e para o Brasil. A partir de hoje, o Brasil se transforma em um país exportador de lítio, que é o metal da transição energética", disse Zema.

De acordo com o governo estadual, estão sendo exportadas 15 mil toneladas de lítio pré-químico premium e outras 15 mil toneladas de rejeitos ultrafinos sem produtos químicos, empilhados a seco. A estimativa da Sigma Lithium é de exportar 130 mil toneladas até o final do ano.









O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhou nesta quinta-feira (27/7), ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a primeira exportação de lítio, produzido no Vale do Jequitinhonha, em Minas, para a China. O transporte do mineral foi realizado no Porto de Vitória, no Espírito Santo.