Influenciadora é acusada de mentir que participou de corrida em publicidade

438

Um perfil no Instagram chamado "Desinfluencer roots" fez um post acusando a criadora de conteúdo Alexandra Gurgel de mentir que participou de uma corrida para fazer uma publicidade de cerveja. O evento era a "Maratona do Rio", que aconteceu entre os dias 8 e 11 de junho, mas só agora o perfil comandado por Priscilla Rezende fez a publicação.

Xanda, como é chamada nas internet, fez três publicações nas redes sociais falando sobre a corrida. Na primeira, ela contou como se preparava para a competição, anunciando que correria a prova de cinco quilômetros. No vídeo, postado em 9 de junho, ela diz como estava se preparando para a Maratona, cuidando dos treinos, alimentação e hidratação.

No dia seguinte, 10 de junho, ela fez um carrossel bebendo uma cerveja da marca patrocinadora do evento, dizendo que tinha adorado participar da corrida. “Já tô na expectativa pro ano que vem, viu?”, postou.

O terceiro foi no dia 13 de junho, em que ela fez uma espécie de vlog de como foi o dia antes da corrida. Ela diz que tomou um “bom café da manhã”, com muitas frutas. Em seguida, colocou a roupa para a competição e foi se preparar para a corrida dentro do hotel, com direito a aquecimento. “Bora correr comigo”, diz ela, antes das cenas em que aparece correndo. Ela diz que terminou a prova “feliz e grata por ter participado”.

Para encerrar, ela abre uma geladeira e pega uma cerveja, dizendo que “nada melhor após uma corridinha que uma cerveja leve e refrescante”. A postagem foi usada pelo perfil de Priscilla, que pegou um frame do vídeo em que é possível ver o número de inscrição de Alexandra e conferiu que ele não constava na lista de participantes da prova. A reportagem do Estado de Minas também consultou e não há registro do número para nenhuma prova feminina.

Alexandra Gurgel fez publicações sobre sua participação na Maratona do Rio, mas seu nome e número não constavam no site do evento (foto: Reprodução / redes sociais)

O perfil ainda ressalta que existem regras rígidas para publicidade de bebida alcóolica, o que inclui não associar a um evento esportivo. “Por se tratar de publicidade de bebida alcoólica, a Lei 9.294/19963 e o Código de Ética Publicitário do CONAR devem ser respeitados. Sigam influenciadores que trabalhem dentro da lei, com ética e transparência”, escreveu na legenda.

Alexandra se manifestou na publicação dizendo que não finalizou a prova. “Quem me acompanha sabe que já corri os 10 km completos em 2022. Estava bem animada pra correr completo esse ano também, mas uma lesão no joelho descoberta 1 mês antes me impediu. Pensei em desistir, mas conversar com amigos me fez lembrar que o importante é participar. Fui, participei, corri o que deu, andei o que deu, e não finalizei, tanto que nem mostro medalha de participação no vídeo. Não sou atleta e nunca disse que era. Meu trabalho é incentivar pessoas a se amarem e se movimentarem, independente de medalha, pódio ou reconhecimento, e é isso que está aí”, escreveu em um comentário.

Ela ainda se defendeu sobre a questão da publicidade de cerveja. “A marca em questão é patrocinadora oficial da maratona. Entendo o questionamento direcionado a mim, mas acredito que o mais acertado seria questionar o evento por completo para sermos mais justos. No mais, continuarei fazendo meu trabalho, com erros e acertos, e quem confiar em mim e achar que esse trabalho faz sentido, fico feliz de continuarem por aqui”, apontou.