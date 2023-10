24ª Restaurant Week começa nesta quinta-feira em BH; veja os detalhes

687

Restaurantes apresentarão menu com entrada, prato principal e sobremesa (foto: Restaurant Week/Divulgação)

Considerado o maior festival gastronômico da América Latina, a "Restaurant Week" será realizada mais uma vez em Belo Horizonte. Nesta edição, os restaurantes participantes oferecerão menus exclusivos com ingredientes nativos que valorizam a riqueza e a biodiversidade dos diferentes biomas presentes no Brasil.

“O desafio estava em abarcar os costumes e tradições culturais de regiões da Floresta Amazônica até o Pantanal e o Cerrado levando o público a uma viagem pelo ecossistema brasileiro e destacando a importância da preservação e da valorização das tradições locais”, comenta Fernando Reis, idealizador da Brasil "Restaurant Week".

O festival acontece entre os dias 12 de outubro e 19 de novembro e conta com 65 restaurantes participantes com opções de menus compostos de entrada, prato principal e sobremesa. Tradicional: R$ 49,90 (almoço) e R$ 64,90 (jantar); Plus: R$ 59,90 (almoço) e R$ 74,90 (jantar) e Premium: R$ 69,00 (almoço) e R$ 99,00 (jantar).

Conheça os restaurantes participantes e menus no site da Restaurant Week. @restaurantweekbrasil