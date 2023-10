Oktoberfest Beagá reúne variedade de rótulos de cervejas artesanais

687

Quem for com roupas tradicionais ganhará brindes na Oktoberfest Beagá (foto: Fernando Alves/Divulgação)

O maior festival de cerveja artesanal de BH volta à cidade no próximo sábado, 14 de outubro. A Oktoberfest Beagá 2023 será realizada no Mirante Meet e terá a presença de 10 cervejarias e mais de 40 rótulos à disposição.

Com área kids, praça de alimentação com comidas típicas, ambiente pet friendly e apresentações musicais, a segunda edição do evento promete ser um programa para toda a família.

“As nossas expectativas são as melhores. Estamos sentindo uma grande animação por parte do público mineiro, nos preparando para um grande evento”, afirma Eber Jr., idealizador do projeto.

Dentre as cervejarias confirmadas estão as mineiras: Krug, 040, Albanos, Artesamalt, Lagoon, Läut, Loba, Slod, Verace e Uaimii.

Os convites estão disponíveis no site do Sympla, a partir de R$12,50. Para representar ainda mais as origens germânicas da celebração, quem for caracterizado ganha um chope pilsen de 500 ml.

Oktoberfest Beagá 2023

Mirante Meet - Avenida Raja Gabaglia, 2680 – Santa Lucia

Sábado, 14 de outubro, a partir das 12 horas

