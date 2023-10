Prêmio Cumbucca de Gastronomia promete inovação com categorias inéditas

687

Marcelo Wanderley na apresentação do Prêmio Cumbucca (foto: JP Lima)

Foi lançado nesta terça-feira (3/10), o Prêmio Cumbucca de Gastronomia. A iniciativa se propõe a realizar um amplo levantamento do cenário gastronômico, incluindo categorias inéditas que serão decididas pela escolha popular. O evento é da plataforma digital Cumbucca e tem patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

Consumidores e especialistas irão eleger os destaques do ano no setor, envolvendo profissionais, empreendimentos, produtos e iniciativas. Os jurados também vão apontar suas preferências em categorias como “ícone de BH”, “estufa”, “fora da rota” e “PF”. Ações que prezam pela equidade serão contempladas na categoria “diversidade”, além de “melhor chef mulher”.

Cerca de 700 estabelecimentos na capital mineira e região foram mapeados durante o projeto.

“Belo Horizonte é uma capital gastronômica, e Minas Gerais é um dos estados onde se come melhor no Brasil. Esse potencial é incalculável. Termos um prêmio ousado e robusto vai ser mais um tijolo nessa importante trilha que o segmento do turismo gastronômico está percorrendo por aqui”, defende o produtor cultural Marcelo Wanderley, diretor-geral da Cumbucca e realizador do prêmio. "O melhor caminho para o reconhecimento seria uma robusta premiação, com credibilidade e que envolvesse todo o estado e com o apoio do público. Assim surgiu o Premio Cumbucca de Gastronomia!" completa.

Curador do prêmio, o jornalista Rafael Rocha destaca a intenção de alongar o apetite gastronômico para além dos principais centros econômicos, o que amplia o desenvolvimento do setor e democratiza o acesso. “Queremos abranger iniciativas gastronômicas que nem sempre estão nos holofotes da mídia, tanto na capital quanto no interior do estado. BH é imensa, Minas é gigantesca e nosso trabalho é infinito”.

Votação e premiação

Até o dia 24 de outubro, o público poderá votar na maior parte das 50 categorias pelo site do prêmio. A grande noite de premiação acontece em 21 de novembro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Entre os bares, será possível votar em Melhor bar; Boteco; Gastrobar; Cervejaria e choperia; Bartender; Carta de cachaça; Petisco; Personalidade cervejeira; Carta de drinques; Fim de noite e Estufa.

Os restaurantes serão analisados nas categorias Chef homem; Chef mulher; Chef revelação; Sommelier; Garçom; Mâitre e em suas especialidades: Contemporâneo; Italiano; Asiático; Cozinha internacional; Carnes e parrilla; Cozinha brasileira; Pizzaria; Comida saudável e Variado.

Entre doces e lanches, o convite é para eleger os melhores em Cafeteria; Doceria; Sorveteria; Padaria; Sanduíche; Brunch e Empório Mineiro. Ainda passam pelos votos do público as categorias Novidade do ano; Ícone de BH; Fora da rota; PF e Pão de queijo.

A votação da audiência será somada às notas do júri convidado, formado por 30 nomes que frequentam a cena gastronômica de BH, entre personalidades, jornalistas, influenciadores e formadores de opinião. Os nomes dos jurados e seus respectivos votos serão mantidos em sigilo até o dia da premiação. Quatro vencedores serão escolhidos exclusivamente pelo voto do público, sem participação do júri, nas categorias Torresmo; Beira de estrada; Salgado e Influenciador da gastronomia.

Outros três troféus serão concedidos diretamente pela curadoria da premiação, que contará com colaboração de instituições governamentais: Economia criativa, Diversidade e Evento do ano.

Para contemplar a agenda de ações realizadas no interior, a categoria “cidade gastronômica” irá premiar o município mineiro que teve atuação mais destacada na defesa, incentivo e fomento de seu cenário gastronômico.

Na categoria “cozinha mineira patrimônio”, será contemplada a melhor iniciativa na defesa da gastronomia mineira enquanto patrimônio cultural imaterial, com participação da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais na definição do escolhido.

O grande destaque entre os prêmios fica por conta da Cumbucca de Ouro, uma escolha exclusiva da curadoria que vai apontar a personalidade da gastronomia no ano de 2023. A pessoa escolhida receberá um pin de ouro 18k.

Além de celebrar e homenagear os melhores, o Prêmio Cumbucca de Gastronomia vai promover a publicação do Guia Cumbucca, com uma lista dos "100 lugares que você precisa conhecer em BH" nas versões impressa e digital.

"O guia Cumbucca de Gastronomia foi planejado para ser referencia anual de estabelecimentos que o turista, seja local, regional ou nacional tenham uma base plural, cultural e diversa de lugares para visitar na capital mineira. Assim, a necessidade de um material físico e também on-line e gratuito, com grande poder de viralização e apoio ao turismo", revela Marcelo.