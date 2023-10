Iniciativa Embaixadores-MG é lançada no Mercado Central de Belo Horizonte

687

Festa de lancamento da Iniciativa Embaixadores da Cultura Mineira no Mercado Central (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press.)

O Embaixadores-MG é um projeto idealizado pela empresária, apresentadora e influenciadora digital Edivane Miguel, conhecida como a “Loirinha do PobreCast Mineiro”. O principal objetivo é divulgar o estado de Minas Gerais por todo o Brasil e exterior, dando ênfase nas áreas da cultura, gastronomia, esporte e turismo, contemplando projetos sociais e microempreendedores de várias regiões do estado.

Após conhecer muitas pessoas com dificuldades financeiras enquanto gravava seu podcast, Edivane percebeu que, sozinha, não conseguiria ajudar todos aqueles que precisavam.



“A demanda começou a ficar grande e eu não estava conseguindo arcar com os valores, então comecei a procurar pessoas que pudessem me ajudar com isso”, diz.



A Loirinha destaca, também, que o nome do projeto tem a ver com seu propósito. “Quando você está em outro país e passa por dificuldades, você procura a Embaixada para pedir socorro. Então, carinhosamente, eu coloquei o nome dos que estão me ajudando a socorrer essas pessoas, de embaixadores”, explica a influencer.

A embaixadora reforça que o objetivo do projeto é ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos. “Nós já estamos visando um grupo de pessoas: crianças que querem jogar futebol, mas não conseguem; músicos com vontade de entrar na carreira; donos de bares e restaurantes que tentam alavancar seus empreendimentos ou que não conseguem fazer um curso de gastronomia e etc.”.

A empresaria Edivane Miguel (Loirinha do PobreCast Mineiro) foi a idealizadora do projeto (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press.)

Para isso, foram convidadas grandes personalidades reconhecidas pelo público mineiro em cada um dos setores representados pelo projeto: Antonélio Souza, Carlos Nunes, Carlos Henrique, Christiano Rocco, Edilberto Mendes, Eliza Fonseca, José Batista Martins, José Márcio Ferreira, José Nilson, Leonardo Oliveira, Maurinho Berrodagua, Paulo Roberto Prestes, Raimundo Nonato da Silva, Ricardo Penninha, Robson Rodrigues e Roney Almeida.

“A gente que já tem uma estrada, já tem uma trajetória, pode contribuir levando esse conhecimento para outras pessoas, outras esferas. Nós embaixadores temos a função de fomentar boas práticas e boas ações em áreas mais carentes da sociedade”, revela Ricardo Penninha, uma das maiores referências em churrasco no Brasil.



“Queremos ajudar aqueles que não tem condições, isso é muito importante. Eu já estive nessa situação e quando me ajudaram eu fiquei muito feliz. Hoje eu sei que posso fazer o mesmo pelos outros”, completa Eliza Fonseca, popularmente conhecida como a Lora do Mercado Central.

“Acredito que essa ajuda que fornecemos vai ser mútua, porque na verdade são os pequenos produtores que me ajudam. São essas pessoas as responsáveis pela produção de itens considerados simples, como a banana, o fubá, a goiabada, o queijo, entre outros. Sem esses produtos não conseguiríamos fazer pratos, fazer a alta gastronomia chegar nas mesas para as pessoas comerem”, destaca Roney Almeida, administrador da Mercearia Paraopeba, em Itabirito.



“Minas Gerais tem essa riqueza gastronômica e a gente quer fazer ela ser reconhecida. Mostrar o mais simples, o botequinho que tem uma receita gostosa, a pessoa que tem uma produção de queijo, uma produção de linguiça e levá-lo para o mundo”, finaliza Marcinho, do bar Barbazul.

Os Embaixadores-MG tomaram posse em uma confraternização que aconteceu na noite dessa segunda-feira (2/10) no Mercado Central de Belo Horizonte. No evento, também foram homenageados os padrinhos e patrocinadores que apoiam a iniciativa

Projetos e programas sociais

Um dos primeiros projetos que será realizado pela iniciativa Embaixadores-MG será o lançamento de uma web série que contará com a produção, gravação, edição e divulgação de dez episódios. Com apresentação de Edivane Miguel, cada episódio estará em pauta um dos temas que a iniciativa deseja apresentar, sempre acompanhado pelos embaixadores representantes da área

Nessa 1ª Temporada, a série vai visitar representantes de projetos sociais e microempreendedores da Grande BH, que serão entrevistados com o objetivo de divulgar o trabalho realizado por eles e atrair apoiadores e incentivadores para seus empreendimentos.

“Fomos gravar no Bar do Maradona, localizado no São Lucas, e foi maravilhoso. Dois dias depois o dono do bar já ligou para a gente e contou que conseguiu novos clientes, que foram pessoas querendo conhecer a comida dele. É um barzinho bem pequeno, só ele e a esposa, mas tudo feito com muito carinho”, conta Leonardo Oliveira, fundador do Bolota’s Bar.



“Eu me emocionei muito indo nesse bar com o Bolota, o dono do lugar ficou extremamente feliz e eu recebi diversas mensagens de pessoas falando que começaram a frequentar o Bar do Maradona depois dessa visita”, relembra Edivane.

Além de fomentar a economia e gerar novas fontes de renda para os microempreendedores contemplados, o projeto tem ainda como objetivo tornar-se uma importante ferramenta de interesse público; com alcance em várias partes do Brasil e do mundo, revelando riquezas multiculturais e atrativos únicos até então desconhecidos até dos próprios mineiros, mas que em breve poderão se tornar destinos atraentes e memoráveis para visitantes que desejam explorar a diversidade histórica e cultural de Minas Gerais.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa