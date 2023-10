Beggiato é eleito o melhor restaurante a quilo de Minas Gerais

687

Fernanda Beggiato comemora com os pais, Rosângela Chiari e Eulo Sérgio Beggiato (foto: Caio Vinicius/Divulgação)

O Beggiato Restaurante, localizado no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte, ganhou pela terceira vez o título de melhor restaurante a quilo de Minas Gerais pelo concurso "O Quilo é Nosso". O prato de canelone de pupunha em crosta de castanha disputará a final nacional, em São Paulo.

“A disputa do concurso deste ano foi bem apertada. Excelentes pratos concorrendo com a gente e ganhar mais uma vez foi muito emocionante. Estou muito feliz, realizada e agradecida pelo empenho de toda a minha equipe, que se esforçou ainda mais para entregar um buffet maravilhoso, e aos meus queridos clientes que sempre votam e me incentivam nessa caminhada!”, revela Fernanda Beggiato, sócia do Beggiato e responsável pela cozinha no concurso.

Fernanda com a Executiva de Relacionamento e Comunicação da Abrasel MG, Rafaela Marinho (foto: Caio Vinicius/Divulgação)

"O Quilo é Nosso – Saudável e Natural do Brasil" é um concurso para exaltação dos restaurantes a quilo brasileiros. Os estabelecimentos inscrevem pratos especialmente desenvolvidos para a ocasião e, durante um certo período, o público tem a oportunidade de experimentá-los e votar em seus preferidos.

Promovida pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com o apoio da revista Prazeres da Mesa, o concurso gastronômico, que definirá o melhor restaurante a quilo do Brasil em 2023, já tem finalistas definidos em outros sete estados do Brasil - Bahia, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

A primeira fase da competição foi municipal e contou com o voto do público e de um júri-técnico local para escolher os classificados para a etapa estadual. Já na segunda fase, Minas Gerais optou por definir seu campeão estadual com a realização de um evento com participação dos classificados na 1ª etapa, onde cada restaurante preparou a sua receita para o concurso e foi avaliado pelos seguintes critérios: originalidade, receita (execução e produtos), apresentação, harmonia do prato e sabor e adequação do prato ao serviço a quilo.

O Beggiato encantou os jurados com um prato vegetariano e sem glúten. O prato era composto por um canelone de palmito pupunha recheado com queijo e espinafre ao molho putanesca (molho a base de alcaparras, azeitonas e pimenta), com uma crosta de mix de castanhas, parmesão e molho pesto.

“Comecei a minha pesquisa e os testes em julho. Observando a tendência de consumo dos meus clientes, eu sabia que queria fazer um prato vegetariano. Como sou italiana e o restaurante também é mais voltado para essa culinária fiquei pensando em alguma massa. Mas queria muito um prato sem glúten, que fosse mais leve”, explica.

“Consegui então um fornecedor aqui de Minas que vendesse a lâmina do palmito pupunha. Pensei, então, em fazer uma lasanha, mas no primeiro teste percebi que para o buffet não funcionaria. Então pensei no canelone, e aí começaram os testes para o recheio. Minha avó fazia uma massa recheada com espinafre e ricota e foi a minha inspiração. Acrescentei muçarela pois queria que fosse mais cremoso. O molho foi em minhas buscas na internet, encontrei uma receita de molho putanesca "de verdade" com azeitonas e alcaparras tudo bem picadinho que deixa o molho bem temperado. Por aqui adoramos uma crosta, então misturei castanha de caju, do Pará e amêndoas, parmesão, raspinhas de limão siciliano e molho pesto para envolver tudo isso e coloquei por cima deixando o canelone surpreendente e delicioso”, revela Fernanda.

Prato Vencedor: Canelone de Pupunha em crosta de castanha (foto: Caio Vinicius/Divulgação)

As apresentações da grande final estão marcadas para o dia 25 de outubro, na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. Já a cerimônia de premiação ocorre no dia seguinte (26/10), no Memorial da América Latina, também na capital paulista, a partir das 13h10.

“Ir para São Paulo pela terceira vez na disputa do título nacional é maravilhoso! É uma chance incrível de conhecer restaurantes destacados e trocar experiências. Estou muito confiante no meu prato que além de ser delicioso também é saudável!” destaca.

O grande vencedor, além do título de melhor restaurante a quilo do Brasil em 2023, ganhará uma placa de vencedor nacional com classificação 1º lugar; menção nos sites e redes sociais da Abrasel e da Prazeres da Mesa, e matéria nas revistas Bares & Restaurantes e Prazeres da Mesa, como 1º colocado nacional; uma publicação impulsionada para consumidores da sua região no valor de R$500,00; um ano de assinatura da revista impressa Prazeres da Mesa; vidro termoelétrico Glasart 60x40 cm SP + manta de silicone; um parquinho da Noguei a Brinquedos no valor de R$ 10 mil e três meses de mentoria da Gass Company.

A transmissão da final do "O Quilo é Nosso" acontecerá no Instagram da Abrasel.