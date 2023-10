Festival no Mercado Novo reúne cinema e gastronomia neste fim de semana

687

O filme "Comida de Quintal" será um dos exibidos durante o festival (foto: Matula/Divulgação)

O Mercado Novo recebe a segunda edição do festival “Matula Film Festival - Cinema e Comida”, a primeira que será feita no formato presencial. O evento celebra a cultura alimentar ancestral brasileira, unindo cinema e gastronomia.Além da exibição de filmes, com pré-estreias em Minas Gerais, o evento, que acontece entre os dias 27 e 29 de outubro, terá palestras, debates, oficinas, experiência turística e circuito gastronômico.

“Em 2021, dentro da Lei Aldir Blanc, aconteceu a primeira edição do Festival, de forma totalmente online. Agora, vamos para o formato que a gente sempre idealizou, que é o formato presencial. Sempre pensamos que, nesse modelo, teria que ser no Mercado Novo, a casa do Matula. Estamos bem felizes e bem ansiosos” comenta Daniela Fernandes, idealizadora do projeto.





Leia também: Embarque em aventuras nos restaurantes temáticos de BH

Com as curadorias do jornalista e professor Guilherme Lobão e consultoria gastronômica do jornalista Nenel Neto, a programação é dividida em seis categorias, que homenageam as ancestralidades da cozinha brasileira.A Mostra de Filmes exibe curtas e longas-metragens, nacionais e internacionais, com a temática da gastronomia. A Cozinha de Origem promove uma oficina de receitas com ingredientes nativos dos biomas brasileiros.

O evento apresentará, também, o caminho da produção audiovisual e gastronômica e seus impactos no turismo, no pertencimento, na sustentabilidade, no direito à cidade, à cultura e à memória.

Durante toda a programação, o público pode saborear pratos de restaurantes parceiros do Mercado Novo. Na sexta-feira (27/10) e no domingo (29/10), o Tour Gastronômico oferecerá uma experiência turística por atrações culinárias de Belo Horizonte.





Leia também: Bar inspirado no tarô cria experiência com ambiente e cardápio temáticos

No cinema, a segunda edição do “Matula Film Festival - Cinema e Comida” traz destaques, como a pré-estreia dos longas “Antes do Prato”, de Carol Quintanilha, e “Cozinha Ancestral”, de Nicole Algranti.

Também será lançado, no domingo, o livro “O Cheiro do Gosto”, de Luisa Macedo. A obra é resultado da pesquisa realizada pela artista e cozinheira, dedicada a mulheres cozinheiras que preservam seus quintais urbanos na Grande BH e fazem destes espaços locais de resistência e proteção de memórias alimentares.

Filme mostra as mercearias de Belo Horizonte (foto: Matula/Divulgação)

Programação

Sexta-feira (27/10)

10h

Oficina Cozinha de Origem - Chef Fagner Rodrigues (MG), Restaurante Guarapari

Prato: Peixe do mar com gnocchi de banana da terra e molho de moqueca

12h

Tour – Mercearias de Beagá, com Nenel Neto

15h20

Palestra 1: "Turismo cinematográfico como estímulo à produção local"

Sugestão de prato: matula de manjubinha, do Guarapari (R$ 30)

17h

Sessão 1: Curtas

"Mulheres do Brasil"

Dir. Leandro Lima/Luiza Fecarotta

Minas Gerais/Brasil, 2020, 8 min,

"Culinária de Terreiro - Histórias e Tradições"

Dir. Saulo Sâncio

Bahia/Brasil, 2022, 35 min



"Dois Irmãos"

Dir. Yuri Prado

Bahia/Brasil, 2021, 32 min,

Sugestão de prato: Matula de bolinhos diversos (R$ 30)

19h

Sessão de Abertura 2: Longa

"Cozinha Ancestral" (pré-estreia em Minas Gerais)

Dir Nicole Algranti

Acre/Brasil, 2023

Sugestão de prato: Matula de sonso de mandioca e coco fresco da amaó

Sábado (28/10)

10h

Oficina Cozinha de Origem - Chef Aline Chermoula, Restaurante Fogão Vermelho

Prato: Jambalaya

13h

Debate Temático 1: "O papel do audiovisual na promoção das Cidades Criativas da Gastronomia"

Sugestão de prato: Matula de coxinha de ossobuco, do Massa Mercado (R$ 20)

15h

Ciclo de Palestra 2: "Cozinha afrodiaspórica brasileira" - Aline Chermoula, Comunidade Quilombola de Cachoeira das Forras - Passa Tempo/MG

Sugestão de prato: Matula de bolinho de arroz da Comunidade Quilombola de Cachoeira das Forras

17h

Sessão 3: Curtas

"Foça, Mercado da Terra (Foça, Earth Market"

Dir. Ramazan Emiro%u011Flu

Turquia, 2019, 11 min

"Ela Mora Logo Ali"

Dir. Rafael Rogante e Fabiano Barros

Rondônia/Brasil, 2022, 16 min

"O Corpo da Comida é o Barro"

Dir. Paloma Naziazeno

Sergipe/Brasil, 2021, 21 min

Sugestão de prato: Matula de arancini - bolinho de arroz à moda italiana recheado com lingüiça, parmesão de salsinha (R$ 35)

19h

Sessão 4: Longa

"Antes do Prato" (pré-estreia em Minas Gerais)

Dir. Carol Quintanilha

Brasil, 2023, 54 min

Sugestão de prato: Matula de milho frito com manteiga e queijo - tempurá de milho verde com molho béarnaise e queijo grana dos Laura (R$ 20)

Domingo (29/10)

10h

Tour – Mercado Novo e seus Ofícios, com Rafael Quick.

11h

Debate Temático 2: "Como o audiovisual promove a valorização da cultura alimentar?"

Sugestão de prato: Matula de pipoca de mineiro (torresminho frito), do Fogão Vermelho (R$ 25)

12h

Lançamento livro: "O Cheiro do Gosto", de Luisa Macedo. Um inventário afetivo sobre a articulação entre a força feminina e resistência política e social urbana na Grande BH

13h

Mostra Raízes Mineiras

"Três Marias"

Dir. Lorena Martins

MG/Brasil, 2023, 18 min

"Canastra, O Queijo de Ouro"

Dir. Guilherme Reis

MG/Brasil, 2023, 22 min

"Rainhas do Reinado"

Dir. Daniel Chico

MG/Brasil, 2023, 25 min

"Comida de Quintal"

Dir. Luisa Macedo

MG/Brasil, 2022, 16 min

Sugestão de prato: Matula de empada recheada com jiló e requeijão da Moscata Empada (R$ 9)

Sugestão de prato para viagem: Carne de lata e queijo tradicional #9 (a partir de R$ 60)

15h

Encerramento Sessão 6: Longa

"Chef Jack - O Cozinheiro Aventureiro"

Dir: Guilherme Fiuza Zenha

Minas Gerais/Brasil, 2023, 80 min

Sugestão de prato: Picolé de bala Lalka da Companhia Mineira de Picolé

Preço: R$7 (a unidade)

O “Matula Film Festival - Cinema e Comida” é gratuito e tem patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur. O evento é parceiro da Bienal da Gastronomia.

Serviço

Matula Film Festival - Cinema e Comida

Data: 27 a 29 de outubro

Local: Mercado Novo

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 499 - Centro, Belo Horizonte

Entrada gratuita

@matulafilmfest



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa