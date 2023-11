Evento em BH busca promover e proteger a tradição da culinária mineira

687

Evento contará com aula-show baseada no milho e na mandioca (foto: Tales Souza/Divulgação)

Profissionais gastronômicos, pesquisadores e gestores ligados à cultura alimentar em Minas Gerais estarão juntos durante os dias 24 e 25 de outubro para o “Café com prosa: promoção e salvaguarda da cozinha mineira”. Realizado pelo Instituto Periférico, o evento também reunirá pessoas interessadas em ampliar os conhecimentos sobre a cozinha mineira, suas origens e seu papel na formação identitária das mineiras e dos mineiros. Os encontros acontecem no auditório da faculdade UNA, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de BH.

De acordo com a diretora-presidente do Instituto Periférico, Gabriela Santoro, esse é um momento para se discutir a cozinha mineira e os caminhos para preservá-la.

“Será um momento importante para reunir os detentores de saberes e aqueles que estão à frente da cozinha mineira para um troca de experiências sobre os próximos passos a serem dados, as novas pesquisas, e outras iniciativas relacionadas ao tema. Conhecer todo o processo de produção do dossiê é fundamental para entender a complexidade dos sistemas culinários e como eles representam a identidade de Minas Gerais”, explica.





No primeiro dia do seminário, será apresentado o dossiê “Sistemas culinários da cozinha mineira –o milho e a mandioca” elaborado pelo Instituto Periférico. Criado a partir de perspectivas históricas, antropológicas e ambientais da cultura alimentar, o documento terá análises, contribuições, ajustes e construção coletiva para as próximas ações que visam salvaguardar e proteger os saberes, as técnicas, as tradições e os demais elementos que constituem a cozinha mineira e seus sistemas culinários como patrimônio cultural imaterial do estado.

No segundo dia, as atividades terão como pauta o apoio e o incentivo à cozinha mineira, a importância dos festivais para preservação e promoção do setor e as possibilidades do turismo de base comunitária. Também haverá um momento para orientação e trocas de conhecimento sobre como um bem cultural pode ser registrado como patrimônio, tanto no âmbito municipal quanto estadual.





O evento também receberá a chef e professora Rosilene Campolina para uma aula-show pautando a "Cozinha mineira - da tradição à inovação". Além de acompanharem o preparo de diversos pratos, os participantes terão a oportunidade de degustar o que a professora e seus alunos vão elaborar – inspirados no milho e na mandioca.

Outras ações serão realizadas como parte da programação, como uma degustação guiada de azeites mineiros e uma confraternização entre os participantes.

Programação

24/10 - Terça-feira

9h - 9h15: Boas-vindas com apresentação do Instituto Periférico e do projeto Cozinha Mineira Patrimônio

9h15 - 9h30: Apresentação do curso de Gastronomia do Centro Universitário UNA

Painel 1 - Cozinha Mineira Patrimônio

9h30 - 10h: Percurso da pesquisa e registro

10h - 10h30: Dossiê "Sistemas culinários da cozinha mineira - o milho e a mandioca"

Painel 2 - Salvaguarda dos "Sistemas culinários da cozinha mineira - o milho e a mandioca"

10h50 - 11h30: Apresentação do plano de salvaguarda

11h30 - 12h30: Escuta, discussão e registro de sugestões para a salvaguarda

Painel 3 - Turismo de experiência

14h - 14h25: Turismo rural e cozinha mineira

14h25 - 14h50: Turismo criativo em cidades de pequeno porte e as possibilidades a partir da Cozinha Mineira Patrimônio

14h50 - 15h15: Espírito X - cocriando experiências turísticas

Relato de experiência

15h20 - 15h40: Gastronomia afro-brasileira: a influência Bantu na culinária mineira

Painel 4 - Empreendedorismo para a cozinha mineira - possibilidades e experiências

16h10 - 16h40: A produção artesanal de doces em São Bartolomeu

16h40 - 17h10: Queijo & empreendedorismo: harmonização que valoriza a cozinha mineira

25/10 - Quarta-feira

Painel 5 - Apoio e fomento cultural

8h30 - 9h: Fomento e captação de recursos no estado de Minas Gerais

Painel 6 - Festivais para preservação e promoção da cozinha mineira

9h30 - 9h55: Mestras da Culinária de Igarapé

9h55 - 10h20: Festival Fartura e Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

10h20 - 10h45: Festivais culturais de Paracatu e sua interlocução com a cozinha mineira

Aula-show com degustação

11h - 12h30: "Cozinha mineira - da tradição à inovação"

Painel 7 - Turismo de base comunitária e cozinha mineira

14h - 14h30: Promoção em territórios tradicionais e áreas protegidas do Norte de Minas

14h30 - 15h: O alimento e o modo de vida tradicional

Capacitação e orientação técnica

15h - 15h30: Processo de patrimonialização e salvaguarda de bens culturais

Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos no Sympla.

Serviço

Café com prosa: promoção e salvaguarda da cozinha mineira

24 e 25 de outubro

Auditório da UNA - Campus Aimorés

Rua dos Aimorés, 1451 - Lourdes

www.cozinhamineirapatrimonio.com.br



